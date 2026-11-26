Nada melhor do que passear na rua para conhecer e reconhecer uma qualquer cidade, quando antes a descobrimos no mapa ou através de fotografias. Mas é preciso que existam passeios ou “tratuários” disponíveis para executar esse desígnio. Utilizando a nossa cidade capital da ilha como exemplo, reparamos logo “ab initio” os vários tipos de pavimentos para nos deslocarmos: pedra basáltica, natural, em forma de rectângulos, pedrinhas quadradas de cores branca e preta, manipuladas em desenhos com imagens escolhidas, a conhecida “pedra calhau” ou “calhau rolado” trabalhado com cimento, muito típico e muito bonito, e também pavimentos com cimento puro, “cru” sem extras... para além do asfalto preto... não sei se existem outras cores... este último exclusivamente para as ruas e estradas, onde por vezes circulam as pessoas, quando os passeios estão ocupados por “extras”, fora de contexto!

Com esta variedade apresentada temos uma beleza imensa, muito variada nos nossos trajectos citadinos, que pode passar despercebida a muita gente... como sejam, os fanáticos dos telemóveis... apesar de não se dever andar na rua sem olhar para o chão, pelo risco de um tropeção inesperado, num desnível ou num degrau mal assinalado. Mas continuando na nossa viagem “digestiva”, confirmamos os ditos “extras” colocados nos passeios, tal como, bicicletes, trotinetes, motos, meios-carros, carros inteiros... etc! Ainda não encontramos autocarros, mas quantas vezes, temos camiões de distribuição, com caixas, caixinhas, caixotes, ... e “carrinhos de mão” a ocupar a quase totalidade dos passeios públicos, colidindo com os pacíficos transeuntes! Também encontramos por vezes, lixo abandonado, viaturas de supostos “diretores” comerciais em serviço ao fim-de-semana e até electrodomésticos, já em fim de carreira! Além de tudo isto, podemos constatar que muitos destes pavimentos estão degradados, exactamente pelo peso e pelas manobras, dos carros, carroças e afins, que ali estacionam indevidamente. Assim vamos conhecendo o ambiente á nossa volta, num simples passeio, fazendo uma leitura eficaz dos nossos residentes, sobre os seus hábitos e costumes e suas faltas de cuidado, relativas ás suas áreas de conforto e de comodidade. Mas ainda podemos fazer outras avaliações, sobre as casas e os prédios, ... muitos deles abandonados e em mau estado de conservação, prejudicando as vizinhanças com prédios saudáveis... para além de se tornarem vulneráveis numa qualquer invasão por terceiros, com resultados sempre desagradáveis e imprevisíveis.

Faço questão de referenciar aqui, a cidade espanhola de Granada, que me surpreendeu pela qualidade das construções, da habitabilidade, dos estacionamentos, da livre circulação de veículos e pessoas em todos os passeios, das ruas, das avenidas e praças, onde não existe qualquer ocupação ilegal passageira nesses espaços. Com tudo isto quero dizer que, carros, motas, camiões e outros veículos, circulam nas ruas e as pessoas circulam nos passeios sem qualquer tipo de obstrução, com uma segurança máxima e inviolável. Tudo isto é possível, na dita cidade espanhola, porque existem vedações metálicas em toda a cidade, perfeitamente integradas e discretas, impedindo fisicamente quaisquer acessos, fora do contexto normal da vida duma cidade. Assim se conclui que não é preciso inventar nada de novo... basta copiar “ad integrum” aquilo que já existe e que funciona com perfeita organização!

Para bom entendedor, meia palavra basta! A nossa ilha merece ter uma regulação generalizada para todas as autarquias, desde as coisas mais simples até ás mais complicadas... porque vivemos diariamente com uma população flutuante.

A Bem da Nossa Região!