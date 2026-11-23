A mulher que manteve uma relação extraconjugal com o antigo presidente executivo da Nvidia, Jensen Huang, esteve em contacto com um agente dos serviços secretos chineses durante o relacionamento, noticiou hoje o jornal The New York Times.

Fontes conhecedoras dos relatórios dos serviços de informações norte-americanos sobre o caso disseram ao jornal que Alice Huang manteve contactos com um agente do ministério da Segurança do Estado chinês entre a primavera de 2025 e o outono deste ano, período que coincidiu parcialmente com a relação com o fundador da fabricante de semicondutores.

As informações recolhidas pelos serviços secretos norte-americanos indicam ainda que Kang Wei, empresário que Alice Huang apresentava como seu marido, também trabalhou para a agência de espionagem chinesa.

Jensen Huang foi forçado a demitir-se da liderança da Nvidia após ter sido revelada a relação extraconjugal com Alice Huang, responsável pela empresa Megaspeed, cliente da fabricante norte-americana no Sudeste Asiático, suspeita de ter desviado semicondutores para venda à China.

As autoridades norte-americanas estão a investigar o alegado envolvimento de Alice Huang e Kang Wei numa rede de empresas, incluindo a Megaspeed, que terá contornado as restrições dos Estados Unidos à exportação de tecnologia avançada.

Segundo os serviços de informações norte-americanos, ambos participaram na rede empresarial, existindo registos de envios de semicondutores que apontam para o seu envolvimento no esquema.

O caso provocou uma crise na liderança da Nvidia, uma das principais empresas mundiais de semicondutores utilizados no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial.

Depois de ter defendido na semana passada que a Nvidia deveria escolher um novo presidente executivo fora da empresa, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, afirmou no fim de semana que já não se oporia ao regresso de Jensen Huang.

"Penso que temos de perceber quem é o responsável último" pelo desvio dos semicondutores da Nvidia e quais os níveis da organização envolvidos, declarou Bessent, numa entrevista à estação televisiva CBS News, no domingo.

O governante sublinhou ainda que Huang está atualmente "fora" da empresa, como tinha defendido ao exigir uma mudança de liderança.

Na semana passada, o Presidente norte-americano, Donald Trump, também manifestou publicamente o desejo de ver Jensen Huang regressar à liderança da Nvidia.