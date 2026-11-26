O Livre anunciou hoje que pediu a antecipação do debate quinzenal para a próxima semana, mas que o pedido foi recusado pelo PSD, e lamentou que o presidente da Assembleia da República não tenha feito uma declaração pública.

A posição foi assumida pela co-porta-voz e líder parlamentar do Livre, Isabel Mendes Lopes, em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República, depois de uma conferência de líderes extraordinária para analisar o cumprimento de normas do Orçamento do Estado para 2027.

Isabel Mendes Lopes considerou essencial que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, fosse ao Parlamento "dar justificações" e propôs, na conferência de líderes, realizada na sequência de um pedido do Livre, que o debate quinzenal agendado para 10 de dezembro fosse antecipado para um dos primeiros dias da próxima semana.

"Essa hipótese de antecipação do debate quinzenal foi rejeitada porque o PSD se opôs", disse.

A deputada insistiu que o presidente da Assembleia da República deve ser "intransigente na defesa do trabalho do Parlamento" e da "lealdade institucional" e considerou que da parte de José Pedro Aguiar-Branco "não houve, pelo menos para já, uma vontade expressa de uma declaração pública e forte".

Para o Livre, o Governo tem assumido uma postura "cada vez mais arrogante" e "mais radicalizado".

"Temos um Governo e um PSD cada vez mais radicalizados. Mais encostados a uma extrema-direita, que também se está a radicalizar mais porque percebe que o espaço está a ser ocupado pelo PSD e portanto vai ocupando um espaço ainda mais extremista e isto é altamente preocupante porque é a promoção da degradação das relações, seja institucionais, seja sociais no nosso país, que são a cola que nos une a todos", declarou.

O deputado único do BE, Fabian Figueiredo, defendeu que o Governo "tem a obrigação de respeitar o que o Parlamento decide e não pode escolher como se fosse um menu as medidas que convém" e pediu uma posição firme do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.

"O que está em causa é grave, é uma afronta do Governo contra a Assembleia da República, contra a democracia portuguesa e é esta a altura em que a voz do Presidente da Assembleia da República se deve ouvir de forma firme e de forma clara", disse.

O bloquista apelou ainda ao Presidente da República, António José Seguro, para que fale ao país, deixando "bem claro que o Parlamento fiscaliza o Governo" e não o contrário.

"Vemos primeiros-ministros que se indignaram com orçamentos que foram alterados, ministros das Finanças que entregaram contas criativas, que fizeram uma grande dramatização. Faz parte do debate democrático e do debate no campo mediático. O que nós nunca tivemos foi um Primeiro Ministro apelar à insubordinação constitucional.

Na quarta-feira, nessa entrevista à RTP, além de dizer que não iria aplicar o IVA zero nos produtos alimentares, o primeiro-ministro afirmou que interpreta como recomendação a decisão do Parlamento que determina que qualquer bónus nas pensões em 2027 se converta num aumento permanente.

A proposta de lei de Orçamento do Estado para 2027 foi aprovada em votação final global na terça-feira, viabilizada, como os dois orçamentos anteriores, com a abstenção do PS.