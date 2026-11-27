Um estudo elaborado por uma equipa de investigação do ISCTE sobre a 'gamblificação' do desporto, apresentado ontem, concluiu que as apostas desportivas impulsionam o consumo instrumental, a atenção seletiva e as preferências imorais dos consumidores.

O projeto, sob o tema "Gamblificação do desporto e novas gerações: tendências, adições, danos sociais e riscos para a integridade desportiva", teve o investigador Marcelo Moriconi como responsável e chegou a conclusões positivas e negativas.

Por um lado, o estudo considerou que apostar "aumenta a satisfação, aprofunda a ligação emocional e atrai novos públicos", mas, por outro, também "impulsiona o consumo instrumental, atenção seletiva e preferências imorais" nos apostadores.

Nesse lado positivo, destaca-se a retenção de atenção de quem aposta, porque a incerteza numa aposta ao vivo "mantém os espetadores a assistir à partida até ao apito final", e o envolvimento emocional com Ligas e jogos de menor visibilidade.

Também novas modalidades são descobertas, com apostadores a poderem ficar interessados de forma mais duradoura e além das apostas, tendo algumas casas de apostas a possibilidade de transmissão exclusiva de vários encontros ao vivo.

Contudo, as apostas fazem os espetadores focarem a atenção em golos, cartões ou outros objetivos onde o dinheiro está apostado, em vez de no jogo em si, o que interfere também na dinâmica coletiva e social do visionamento de um desporto.

Além disso, para os apostadores "problemáticos", o desporto é assistido quase exclusivamente na perspetiva da aposta, que pode ainda "amplificar o prazer com a lesão ou infortúnio de um adversário, relacionado com o resultado das apostas".

O estudo rejeitou que a ausência de apostas "reduz o consumo de desporto", uma vez que os "eventos emocionalmente envolventes continuam a ser atraentes mesmo sem elas", dado que o consumo seletivo "já existe, com ou sem apostas".

Foram ainda apresentados alguns testemunhos, que relatam o aparecimento das casas de apostas online como prejudicial, por ser "muito mais fácil e demasiado imediato", ou ainda os 'bónus de boas-vindas', que obrigam a apostas "absurdas".

Estes fatores têm como consequências o "desenvolvimento de jogo compulsivo, o recurso a operadores ilegais ou a promoção do jogo entre menores", entre outras.

O estudo frisou que a dependência das apostas para aumentar audiência "arrisca transformar o desporto numa ferramenta para atrair apostadores, em vez de uma prática culturalmente valorizada", e, assim, os organismos reguladores "devem reorientar ativamente os consumidores", sem focar no aspeto financeiro.

A Itália e a Letónia implementaram proibições praticamente totais de publicidades a casas de apostas e Bélgica, Bulgária, Estónia, Lituânia, Países Baixos e Espanha apresentaram restrições severas, com Portugal a poder "aprender com os outros".

Assim, os investigadores recomendam "políticas abrangentes, vinculativas e bem fiscalizadas" dos organismos governativos e reguladores das apostas desportivas.

Em 2024/25, 66% dos clubes que compunham as 31 principais primeiras divisões europeias de futebol tinham patrocínio de apostas e 14 dessas Ligas tinham como patrocinador principal uma casa de apostas, prevendo-se ainda um total de 274,4 milhões de apostadores a nível global em 2030, conforme o mesmo estudo.