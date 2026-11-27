Quase metade dos consumidores portugueses está disposta a comprar junto de comerciantes que permitem a modalidade pagar depois, acima dos 31% reportados no ano passado, segundo um estudo hoje divulgado pela Intrum.

De acordo com o 'European Consumer Payment Report Portugal 2026', "45% dos consumidores afirmam estar mais predispostos a comprar junto de comerciantes que disponibilizam soluções 'Compre Agora, Pague Depois' ('Buy Now, Pay Later' - BNPL), valor que no ano passado foi de 31%", indicou, em comunicado.

Por sua vez, 38% dos portugueses referiram utilizar estas soluções nos últimos 12 meses.

Já 13% afirmam recorrer regularmente a esta modalidade, 10% ocasionalmente e 15% só o fizeram uma ou duas vezes no último ano.

Por género, 45% dos homens e 30% das mulheres recorreram ao BNPL.

A nível regional destaca-se o Alentejo (56%), seguido pelo Centro (49%) e Algarve (48%).

Mais de 70% dos consumidores com rendimento abaixo da média disseram recorrer a esta modalidade nos últimos 12 meses.

Destacam-se também a geração Z - pessoas nascidas entre o final da década de 1990 e o início da década de 2010 - (51%) e os agregados familiares sem crianças (42%).

Entre as principais motivações para recorrer a este sistema está a possibilidade de adiar o pagamento da compra (37%), mas também os incentivos financeiros (27%) e evitar utilizar o cartão de crédito ou o descoberto bancário (22%).

O relatório sublinhou ainda que 19% dos utilizadores de BNPL optam por esta solução para não ferir o orçamento até ao próximo salário e 13% não conseguem realizar a compra de outra forma.

"As soluções de pagamento faseado têm vindo a assumir um papel relevante nas decisões de compra dos consumidores, oferecendo maior flexibilidade na gestão dos seus orçamentos [...]. Em períodos de maior intensidade comercial, como a Black Friday, os consumidores devem ter em conta não apenas o valor da compra, mas também os compromissos futuros", afirmou, citado na mesma nota, o diretor-geral da Intrum Portugal, Luís Salvaterra.

Este relatório anual tem por base um inquérito externo realizado, em simultâneo em 20 países da Europa, incluindo Portugal.

No total, este ano, foram inquiridos 20.000 consumidores, 1.000 dos quais em Portugal, disse fonte oficial da Intrum à Lusa.