A Venezuela vai revogar uma lei controversa que tornava os membros da oposição inelegíveis para sempre e previa penas de prisão de até 30 anos, anunciou o presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Jorge Rodriguez.

Em vigor desde o final de 2024, esta lei foi usada para fins de perseguição política pelo governo do presidente Nicolas Maduro, capturado pelo exército americano em janeiro passado, segundo a oposição e organizações de defesa dos direitos humanos.

Jorge Rodriguez, também irmão da presidente interina da Venezuela, Delcy Rodriguez, anunciou esta medida no mesmo dia em que afirmou que o líder da oposição e ex-candidato presidencial Edmundo González Urrutia, exilado em Espanha desde 2024, pode regressar "quando quiser" ao seu país.

"Pode vir quando quiser. Os espanhóis ficarão felizes", respondeu aos jornalistas o presidente do Parlamento, em declarações aos jornalistas a partir da sede do poder legislativo transmitidas pelo canal estatal Venezolana de Televisión.

Hoje, González Urrutia tinha anunciado os seus planos de voltar à Venezuela na próxima semana, num momento marcado por uma maior abertura após o regresso da sua aliada, líder da oposição e prémio Nobel da Paz María Corina Machado.

"Em breve estarei na Venezuela para acompanhar a peregrinação da nossa padroeira, a Virgem de Coromoto", escreveu González Urrutia na rede social X, numa referência ao evento religioso convocado pela Igreja Católica para sábado da próxima semana, 05 de dezembro, em Guanare, capital do estado de Portuguesa (oeste), à qual também assistirá Machado.

Em julho de 2024, Jorge Rodríguez pediu prisão para González Urrutia e para Machado, a quem acusou então de serem responsáveis por uma "conspiração fascista" contra as presidenciais.

Por seu lado, a líder da oposição venezuelana Maria Corina Machado, vencedora do Prémio Nobel da Paz 2025, prometeu na quarta-feira uma "transição (...) sem rancor" e uma "justiça sem vingança" numa declaração "à nação" perante de cerca de 3.000 estudantes na Universidade Central da Venezuela (UCV), em Caracas.

Aclamada e recebida entre gritos de "Liberdade, Liberdade", Machado falou na famosa Sala Aula Magna, decorada pelo escultor Alexander Calder dentro da UCV, património mundial da humanidade. Atrás dela, a sua equipa tinha colocado: "Sejamos livres! Triunfemos sobre a noite".