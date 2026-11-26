A 14.ª edição da ‘Essência do Vinho – Madeira’ arranca esta quinta-feira, 26 de Novembro, e decorre até sábado, pela primeira vez na Sala Funchal do Hotel Pestana Casino Park.

Organizado pelo DIÁRIO e pela Essência Company, o certame reúne produtores de várias regiões do país e dá aos visitantes a oportunidade de provar vinhos, com destaque para os madeirenses, e de conversar com produtores e enólogos.

O programa inclui provas comentadas por especialistas, sessões de showcooking e animação musical.

O evento abre ao público das 18 às 22 horas na quinta e na sexta-feira e das 15 às 22 horas no sábado. Os bilhetes custam 15 euros, com copo de provas incluído e condições especiais para os assinantes do DIÁRIO. As provas comentadas e as demonstrações culinárias estão sujeitas à lotação dos espaços.

Nas há outras iniciativas a ter em conta na agenda desta quinta–feira, dia 26 de Novembro.

Agenda

09h00 - Rubina Leal recebe, na Assembleia Legislativa da Madeira, o secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro

09h00 - Colóquio Internacional 'A Voz do Povo: A pedagogia da democracia - 50 anos de eleições', promovido pela Universidade da Madeira, a ter lugar no auditório do Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas.

09h30 - reunião de Câmara da Câmara Municipal do Funchal, nos Paços do Concelho.

10h00 - apresentação do Autocarro Solidário Bus Mágico, na Avenida do Mar.

11h30 - comitiva da Ordem dos Psicólogos Portugueses será recebida pela presidente do Conselho Directivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves,

11h45 - cerimónia comemorativa do 17.º Aniversário do Aeródromo de Manobra N.º 3, no Porto Santo.

15h00 - conferência 'Os Desafios da Mobilidade Urbana na Engenharia', promovida pela Região Madeira Ordem dos Engenheiros, na Sala da Reitoria do Colégio dos Jesuítas.

15h00 - assinatura do protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal do Funchal e a Ordem dos Psicólogos, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

16h00 - D. Nuno Brás recebe o secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, no Paço Episcopal.

18h00 - apresentação do livro 'Deusas de um Palácio de Outono', da autoria de Ulisses Rolim, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal

Efemérides

1095 - O Papa Urbano II lança o apelo à Cruzada, no concílio de Clermont Ferrand, em França.

1764 - A ordem dos Jesuítas é suprimida em França.

1922 - É aberto o túmulo do faraó egípcio Tutankhamon.

Foto Arquivo/DR

1942 - Estreia do filme "Casablanca", no Hollywood Theatre, em Nova Iorque.

1949 - Sai o primeiro número do trissemanário desportivo Record.

1967 - Grandes cheias da região de Lisboa. As inundações, associadas às precárias condições de habitação e à falta de ordenamento causam cerca de 500 mortos e deixam milhares de pessoas sem-abrigo.

1970 - Tentativa de assassínio do Papa Paulo VI, na visita a Manila, Filipinas.

Foto Arquivo/DR

2002 - O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decreta a prisão preventiva do ex-funcionário da Casa Pia Carlos Silvino ("Bibi"), acusado de abuso sexual de menores.

2006 - Entra em vigor o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, acordado pelo Presidente da Autoridade Nacional Palestiniana, Mahmud Abbas, com os líderes das diversas fações palestinianas, e aceite pelo governo israelita.

2010 - É aprovada na generalidade a Lei de Identidade de Género que enquadra em novos moldes os direitos dos transexuais. O Presidente da República, Cavaco Silva, veta, de seguida, a lei que será de novo aprovada sem alterações pelo Parlamento. Cavaco Silva irá ser obrigado a promulga-la em fevereiro de 2011.

2014 - O antigo Presidente da República, Mário Soares, é o primeiro político a visitar José Sócrates em prisão preventiva no presídio em Évora e considera que o ex-primeiro-ministro está a ser vítima de "um caso político" e de "uma campanha que é uma infâmia".

2015 - O secretário-geral do PS, António Costa, é empossado no cargo de primeiro-ministro pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, numa cerimónia no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

Foto Arquivo/DR

2021 - A Organização Mundial de Saúde classifica como "de preocupação" a nova variante B.1.1.529 do coronavírus que causa a covid-19, detetada pela primeira vez na África do Sul, e designou-a pelo nome Ómicron.

2021 - A judoca Telma Monteiro conquista a medalha de ouro no Grand Slam de Abu Dhabi, ao vencer na final de -57 kg a francesa Priscila Gneto, por 'waza-ari', a 55 segundos do final do combate.

Pensamento do dia