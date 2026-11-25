Albuquerque defende continuidade do investimento imobiliário
Presidente do Governo Regional destaca impacto do sector na economia madeirense, que terá gerado mais de 900 milhões de euros no último ano
Miguel Albuquerque defendeu a continuidade do investimento imobiliário na Madeira, considerando que o sector tem um importante efeito multiplicador na economia regional, através da criação de emprego e da dinamização do comércio, da restauração e dos serviços.
À margem da celebração dos dez anos da Varino, o presidente do Governo Regional afirmou que o mercado imobiliário gerou mais de 900 milhões de euros na Região no último ano. Destacou também o contributo do investimento estrangeiro e considerou que não há razões para criar ressentimentos em torno do imobiliário, do turismo ou do alojamento local.
Albuquerque apontou o empreendimento da Varino como exemplo de investimento de qualidade, salientando que, segundo o promotor, mais de 60% das vendas foram destinadas a famílias madeirenses.
O governante garantiu, por outro lado, que o Executivo mantém a aposta na construção de habitação a preços acessíveis, sobretudo para famílias locais com rendimentos médios ou baixos. Reiterou a meta de entregar mais de 1.200 casas até 2029, afirmando que cerca de 800 já foram entregues.
Para Albuquerque, a habitação acessível deve coexistir com um mercado imobiliário dinâmico, capaz de atrair investimento, criar emprego e contribuir para o desenvolvimento da economia regional.