Miguel Albuquerque defendeu a continuidade do investimento imobiliário na Madeira, considerando que o sector tem um importante efeito multiplicador na economia regional, através da criação de emprego e da dinamização do comércio, da restauração e dos serviços.

À margem da celebração dos dez anos da Varino, o presidente do Governo Regional afirmou que o mercado imobiliário gerou mais de 900 milhões de euros na Região no último ano. Destacou também o contributo do investimento estrangeiro e considerou que não há razões para criar ressentimentos em torno do imobiliário, do turismo ou do alojamento local.

Albuquerque apontou o empreendimento da Varino como exemplo de investimento de qualidade, salientando que, segundo o promotor, mais de 60% das vendas foram destinadas a famílias madeirenses.

O governante garantiu, por outro lado, que o Executivo mantém a aposta na construção de habitação a preços acessíveis, sobretudo para famílias locais com rendimentos médios ou baixos. Reiterou a meta de entregar mais de 1.200 casas até 2029, afirmando que cerca de 800 já foram entregues.

Para Albuquerque, a habitação acessível deve coexistir com um mercado imobiliário dinâmico, capaz de atrair investimento, criar emprego e contribuir para o desenvolvimento da economia regional.