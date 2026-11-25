Trinta pombos-correio foram largados esta quarta-feira, no Parque de Santa Catarina, no Funchal, em memória das 30 mulheres que perderam a vida em 2026 vítimas de violência. Segundo a Câmara Municipal do Funchal, 20 dessas mortes ocorreram em contexto de femicídio.

Na cerimónia que assinalou o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, a vereadora com o pelouro Social e da Cidadania, Helena Leal, apontou um aumento de 25% face ao ano anterior e defendeu a urgência de combater este tipo de violência. A autarca lembrou que a violência doméstica é um crime público e que a prevenção e a denúncia são uma responsabilidade de todos.

A iniciativa reuniu dezenas de pessoas e representantes de várias entidades e marcou o início da campanha dos 16 Dias de sensibilização para os direitos humanos. O programa incluiu uma actuação musical e um minuto de silêncio. Os participantes foram ainda convidados a deixar uma mensagem num mural alusivo à efeméride.