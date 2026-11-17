O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira, 18 de Novembro, períodos de céu muito nublado, chuva ou aguaceiros, e geral fracos, em especial nas terras altas. O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante oeste.

No Funchal o tempo não estará muito diferente. O IPMA antevê períodos de céu muito nublado, chuva ou aguaceiros, em geral fracos, a partir da tarde e vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) de oeste/sudoeste.

No que diz respeito ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de noroeste com 1,5 a 2 metros, aumentando gradualmente para 2 a 3 metros e na costa sul de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros. A temperatura da água do mar rondará os 22/23ºC.