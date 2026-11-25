O primeiro-ministro afirmou hoje que nunca pensou demitir-se e quer cumprir legislatura até 2029, rejeitando que exista qualquer crise política, mas apenas uma situação de "tensão com gravidade".

Em entrevista à RTP - a última foi há mais de um ano, em julho de 2025 --, Luís Montenegro foi questionado se, após as aprovações de várias medidas no âmbito do OE2027 por PS e Chega à revelia do Governo, pensou demitir-se, respondeu de forma taxativa.

"Não, de maneira nenhuma, nem há circunstâncias que justifiquem", afirmou.

Apesar de dizer não querer desvalorizar o que se passou no parlamento na discussão parlamentar orçamental na especialidade, que voltou a classificar de "entorse constitucional" que não quer desvalorizar, fez questão de distinguir esta situação de uma crise política.

"Entre uma situação de uma tensão que tem gravidade e uma crise política vai uma distância muito grande. Nunca esteve nem está na minha cabeça qualquer crise política nos próximos anos, quero cumprir a legislatura até 2029", afirmou, dizendo que este é o desejo do povo português e também o que tem sido expressado pelos partidos políticos e pelo Presidente da República.