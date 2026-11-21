No TEDxMadeira, que decorre esta tarde no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos, o médico de Medicina Interna e Cuidados Paliativos João Paulo Correia contou como a morte do pai, quando tinha 18 anos, mudou a sua forma de olhar a medicina, e alertou que 70% da população portuguesa continua sem acesso a cuidados paliativos.

João Paulo Correia começou a intervenção a recordar o dia em que entrou na faculdade de Medicina, aos 18 anos. Sonhava vestir uma bata branca, fazer diagnósticos, tratamentos complexos e "travar batalhas contra a morte". Nesse mesmo ano, o pai foi diagnosticado com um cancro grave e, em poucas semanas, morreu. Viu a tecnologia mais avançada da altura combater a doença, mas viu também a família "engolida por um sofrimento devastador", feito de dor, dificuldade em falar e em comer, angústia, medo e incerteza.

Aprendeu aí a primeira grande lição: a medicina sabia como tratar certas doenças, mas ainda não sabia como cuidar de quem as carregava aos ombros. Já como especialista, deparava-se com demasiada frequência com o mesmo muro, o de um sofrimento que não era visto, acolhido ou amparado, e com uma morte que, mesmo inevitável, era encarada como um fracasso.

Recordou um episódio dos tempos de interno. Ia dar alta a um doente idoso, com demência, internado com uma pneumonia grave. A pneumonia estava resolvida e a sua missão parecia cumprida. Ao entrar na sala, encontrou a esposa exausta, que lhe perguntou: "Mas senhor doutor, já olhou bem para o meu marido?" A pergunta deixou-o "congelado". A pneumonia tinha melhorado, mas a demência piorara. O doente estava mais confuso, menos comunicativo e com mais dificuldade em comer. Já não precisava de oxigénio nem de antibióticos, mas continuava a precisar de cuidados, tal como a mulher. Percebeu, disse, que tinha tratado a doença, mas não cuidado da pessoa.

Foi isso que o levou aos cuidados paliativos. Explicou que, nos anos 60, Cicely Saunders, que foi enfermeira, assistente social e depois médica, fez nascer o movimento e criou o conceito de "dor total". O sofrimento humano nunca é meramente físico, tem sempre dimensões emocionais, sociais, espirituais e também informacionais. Faz por isso sentido, defendeu, uma resposta que abranja todas essas dimensões. Os cuidados paliativos são equipas multidisciplinares que cuidam da pessoa e da família perante uma doença limitadora da vida, prevenindo e aliviando o sofrimento e promovendo qualidade de vida, com princípios éticos centrados no respeito pela individualidade e pela dignidade.

Citou uma frase de Cicely Saunders que resume essa filosofia: "Tu importas porque tu és tu, e importas até ao último momento da tua vida." Admitiu que, durante alguns anos, olhou para este conceito de forma "um bocado poética, mas pouco prática". Hoje, afirmou, a neurociência dá-lhe razão. Estudos de neuroimagem mostram que a solidão, o medo e o luto são sentidos pelas mesmas vias da dor física. Tratar a dor numa doença grave e avançada apenas com analgésicos é, por isso, redutor.

Contou a história de um doente internado com doença pulmonar obstrutiva crónica, grave, progressiva e incurável. Tinha falta de ar constante e noites terríveis, marcadas por uma ansiedade inquietante. Décadas antes, quando fora diagnosticado, um médico dissera-lhe que ia morrer daquela doença, e desde então vivia não só com a doença, mas com uma sentença, e com o medo de como seria o seu fim.

Falaram da sua vida, da doença, de como os cuidados paliativos podem aliviar os sintomas e de como o fim pode ser sereno. João Paulo Correia viu-o relaxar. Ajustaram a medicação e planearam um regresso a casa seguro. "Ganhei uma nova esperança hoje", disse-lhe o doente. Foi acompanhado durante dois anos, com melhoria significativa da qualidade de vida. A esposa já conseguia sair de casa sem a angústia de o deixar sozinho. Depois da morte, o filho contou-lhe que as conversas no café, antes dominadas pela doença, passaram a ser sobre a vida, a família e o futebol, e que o pai lhe dissera um dia: "Sabes, assim não me importa viver mais uns anos."

Para o médico, isto revela a essência dos cuidados paliativos. Não são o fim de linha, não apressam o fim, não são sobre abandono nem sobre desistir. "São precisamente sobre não desistir", sublinhou. Não desistir de cuidar, de acompanhar e de tratar quando é possível.

Referiu um estudo de 2010, de investigadores norte-americanos, com 151 pessoas com cancro grave e avançado, divididas em dois grupos. Um tinha o tratamento oncológico habitual, com possível referenciação para cuidados paliativos mais tarde. O outro recebeu cuidados paliativos desde o início, em complemento. Os doentes do segundo grupo tiveram melhor qualidade de vida, menos sintomas depressivos, menos tratamentos agressivos no fim de vida e viveram mais tempo. Outros estudos, acrescentou, mostram menos idas à urgência e menos internamentos, e tudo isto se consegue sobretudo através de uma equipa de médicos, assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos, assistentes operacionais e voluntários, e não de camas ou material.

Segundo os dados mais recentes, de 2022, cerca de 160 mil pessoas em Portugal tiveram necessidades de cuidados paliativos, acumulando cerca de 55 milhões de dias de sofrimento, uma média de oito meses por pessoa. "O mais dramático", disse, é que 70% da população portuguesa continua sem acesso a estes cuidados. Para o orador, enquanto sociedade tendemos a esconder a morte nos hospitais por medo daquilo que não controlamos, e perante o sofrimento e o fim de vida ativa-se em muitos de nós um mecanismo de luta ou fuga. Esse tabu, com raízes culturais, alimenta mitos que são barreiras à implementação dos cuidados paliativos. A isto somam-se a falta de incentivos e de priorização e a carência de recursos humanos a nível nacional, que classificou de "gritante".

João Paulo Correia desafiou o público a mudar a forma como encara as doenças graves e o fim de vida, o seu e o dos outros. Planear o futuro, cuidar da vulnerabilidade própria e alheia e aceitar quando a vida segue um rumo que já não está ao nosso alcance mudar são, defendeu, actos de humanidade. Comparou um diagnóstico grave a chegar a uma cidade desconhecida, numa língua que não falamos. Os cuidados paliativos podem ser o tradutor, que ajuda a perceber o que se passa e a ser compreendido, e o GPS, que ajuda a planear o caminho respeitando os nossos valores e a dignidade. Ao focarem-se na pessoa que tem a doença e não na doença que a pessoa tem, colocam no centro aquilo que realmente importa a cada um. Perante uma doença grave, a pergunta não deve ser só o que vamos fazer para tratar a doença, mas também como vamos proteger a qualidade de vida.

O médico regressou aos 18 anos, às tardes passadas com o pai na sala, a fazer-lhe a barba, a ajudá-lo a comer, a tentar compreender as palavras que a doença lhe ia roubando, e aos momentos ao piano, de que o pai tanto gostava. Se então lhe tivessem pedido que completasse a frase "All we need is...", teria respondido "vida", no sentido de longevidade. Passados todos estes anos, a palavra é a mesma, mas o sentido é outro. Para João Paulo Correia, "tudo o que precisamos é de vida", não só em tempo, mas em qualidade, dignidade e presença, e do compromisso de, "para além de se acrescentar tempo à vida sempre que isso for possível, nunca, mas nunca desistir de acrescentar vida ao tempo".