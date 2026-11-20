O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, afirmou hoje que "este é um bom dia para o Reino Unido", em declarações durante a cimeira bilateral com a União Europeia a decorrer em Bruxelas.

Numa intervenção na abertura da sessão plenária, cujo excerto foi transmitido pela estação Sky News, Burnham disse também que "este é um bom dia para a Europa e as pessoas em toda a Europa e em todo o Reino Unido vão obter benefícios reais".

Para o primeiro-ministro britânico, o mundo mudou desde o referendo de saída da União Europeia, em 2016, tal como a posição do Reino Unido e do bloco europeu. "As pessoas olham para o mundo e pensam que pessoas com ideias semelhantes precisam de trabalhar juntas, precisam de se aproximar", defendeu, aludindo a sondagens recentes que indicam que cerca de 75% dos britânicos querem uma reaproximação do país à União Europeia.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reconheceu que as relações entre Bruxelas e Londres estão "num ponto de viragem". "Fizemos a escolha política de fortalecer a nossa parceria. Velhos amigos que estão a rejuvenescer a sua amizade, e penso que isto também é visível nos excelentes resultados" das negociações, disse, com o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, ao lado.

O pacote que deverá sair desta cimeira inclui um acordo sanitário e fitossanitário destinado a reduzir a burocracia e os controlos nas exportações de produtos agroalimentares, interligação entre os mercados de carbono e um regime de mobilidade juvenil.

Esta é oficialmente a segunda cimeira bilateral Reino Unido-União Europeia desde a entrada em vigor, em 2021, do Acordo de Comércio e Cooperação pós-Brexit.

A primeira reunião realizou-se em maio de 2025, em Londres, lançando o caminho para a normalização das relações entre ambos.

O Reino Unido pertenceu à União Europeia (e à sua antecessora, a Comunidade Económica Europeia) durante 47 anos, entre 01 de janeiro de 1973 e 31 de janeiro de 2020.