O Juntos pelo Povo (JPP) apresentou, este sábado, a sua primeira estrutura concelhia em Santana, que será liderada por Moisés Jardim. A criação deste núcleo marca uma nova etapa na implantação do partido no município, onde pretende reforçar a proximidade com a população e preparar uma futura candidatura autárquica.

A apresentação decorreu no centro de Santana, na presença do secretário-geral do JPP, Élvio Sousa. Moisés Jardim apontou como principal objectivo ouvir os moradores, identificar os problemas do concelho e exigir respostas para compromissos que continuam por concretizar.

Your browser does not support the audio element. Declarações Moisés Jardim

Entre as prioridades destacou a reconversão da antiga Escola de São Jorge num lar para idosos, projecto que, segundo o dirigente, tem sido sucessivamente adiado, apesar da sua importância para a população.

“Santana é um concelho invisível”, afirmou Moisés Jardim, manifestando preocupação com a perda de habitantes e defendendo a necessidade de criar condições para fixar população. Considera, aliás, que o município pode desempenhar um papel na resposta à falta de habitação na Madeira.

Your browser does not support the audio element. Declarações Élvio Sousa

O novo responsável agradeceu ainda a confiança dos cerca de 700 eleitores que votaram no JPP nas últimas eleições regionais, comprometendo-se a aproximar Santana dos centros de decisão política.

Élvio Sousa manifestou confiança na liderança de Moisés Jardim e confirmou a intenção de o partido disputar as próximas eleições autárquicas no concelho, depois de ter ficado de fora da última corrida eleitoral.