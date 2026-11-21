"É uma satisfação enorme. Conseguimos cumprir o nosso objectivo". Foi desta forma que Miguel Nunes reagiu, este sábado, à conquista do nono título de campeão regional de ralis, alcançado no Porto Santo, depois de uma temporada marcada pelas dificuldades e por uma luta que se prolongou até aos últimos quilómetros.

Ainda com as emoções à flor da pele, o piloto madeirense reconheceu que o caminho até à consagração esteve longe de ser fácil. "Foi um ano muito difícil em alguns aspectos", admitiu, sem esconder a satisfação por voltar a terminar a temporada no lugar mais alto do campeonato.

Ao lado do navegador João Paulo, Miguel Nunes chegou à oitava e última prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira com o título por decidir. Do outro lado estava João Silva, acompanhado por Luís Rodrigues, determinado a levar a discussão até ao fim.

Miguel Nunes é campeão regional de ralis Miguel Nunes, com um Skoda Fabia RS Rally2, conquistou no Rali do Porto Santo o nono título regional absoluto da modalidade.

E foi precisamente isso que aconteceu. João Silva venceu o Rali Porto Santo, mas Miguel Nunes conseguiu assegurar o segundo lugar, resultado suficiente para confirmar a conquista do campeonato.

A derradeira classificativa espelhou o equilíbrio entre os dois adversários, com Miguel Nunes a superar João Silva por apenas uma décima de segundo nesse troço. Uma diferença mínima no encerramento de uma temporada em que nenhum dos protagonistas facilitou.