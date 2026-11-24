O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, considera que a sociedade vive actualmente demasiado influenciada por narrativas pessimistas, alimentadas pela desinformação e pelas redes sociais, que criam a percepção de que o mundo está à beira de uma catástrofe.

"Não estamos à beira de um apocalipse", foi a ideia central da intervenção do governante no Congresso dos Psicólogos da Madeira, que decorre no Centro de Congressos da Madeira, onde defendeu uma maior valorização dos factos, da ciência e do pensamento racional.

Madeira precisa de mais psicólogos O alerta foi deixado pela Bastonária da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Sofia Ramalho, durante o Congresso Regional de Psicologia, que decorre no Centro de Congressos da Madeira

Miguel Albuquerque começou por agradecer o trabalho desenvolvido pelos psicólogos, considerando que a profissão assume uma importância fundamental para a sociedade, mas optou por centrar a sua intervenção na forma como as pessoas percepcionam a realidade e o futuro.

Recorrendo às ideias dos autores Steven Pinker e Hans Rosling, o presidente do Governo Regional alertou para aquilo que considera ser um défice de informação factual, associado à concentração excessiva de conteúdos nas redes sociais, onde, na sua perspectiva, prevalecem frequentemente as reações emocionais e informações que não correspondem necessariamente à realidade.

"Nós estamos com um défice de informação factual sobre a realidade", afirmou, considerando que a ideia de que o mundo está cada vez pior e de que a humanidade se encontra perante um cenário iminente de catástrofe não encontra correspondência nos indicadores de evolução global.

Para sustentar esta posição, Miguel Albuquerque apresentou vários dados históricos, começando pela esperança média de vida. Recordou que, em 1961, ano em que nasceu, este indicador rondava os 50 anos a nível mundial, enquanto actualmente se situa nos 73,8 anos. Uma evolução que atribuiu aos progressos na medicina, na prevenção, na alimentação e no acesso aos cuidados de saúde.

Também na pobreza extrema identificou uma evolução significativa, referindo que, entre 1990 e 2010, cerca de 700 milhões de pessoas saíram dessa condição. Destacou ainda o aumento da alfabetização mundial, que passou de aproximadamente 40% da população em 1961 para 88% actualmente.

A redução da mortalidade infantil foi outro dos exemplos apresentados pelo governante, que defendeu que os indicadores relacionados com a saúde, a vacinação, o saneamento básico e os cuidados maternos demonstram a dimensão dos progressos alcançados pela humanidade.

O presidente do Governo Regional considerou igualmente que a percepção de um mundo permanentemente em crise ignora acontecimentos históricos marcados por conflitos, tensões internacionais e ameaças à segurança global, lembrando, entre outros exemplos, a Guerra Fria e a crise dos mísseis de Cuba.

"O mundo está melhor", afirmou, defendendo que o progresso não deve ser entendido como uma percepção subjetiva, mas como uma realidade que pode ser medida através de indicadores concretos.

Miguel Albuquerque deixou ainda uma mensagem sobre o papel da ciência, da investigação e das instituições democráticas na capacidade das sociedades para ultrapassarem dificuldades. Para o governante, é necessário contrariar o pessimismo excessivo e evitar que a circulação de informação sem fundamento alimente uma visão negra do futuro.

No final, garantiu que o Governo Regional continuará a apoiar uma profissão do psicólogo que considerou essencial para a sociedade.