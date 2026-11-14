Albuquerque destaca investimento de 160 milhões no Porto Santo e promete mais habitação

Miguel Albuquerque destacou, este sábado, o investimento superior a 160 milhões de euros no Porto Santo, durante o Conselho Regional do PSD-Madeira, que se realizou, pela primeira vez, naquela ilha.

O líder social-democrata aproveitou a ocasião para reafirmar a aposta no crescimento económico e na construção de habitação pública, apontando ainda a revisão constitucional e da Lei das Finanças Regionais como desafios para o futuro da Autonomia.

Na sua intervenção, Albuquerque recordou o papel do Porto Santo na história autonómica, atribuindo a transformação da ilha ao trabalho desenvolvido por três gerações de social-democratas. Garantiu, por isso, que o partido continuará a trabalhar em articulação com as estruturas locais para assegurar o desenvolvimento do território.

"Neste momento, os valores do investimento aqui nesta terra são já superiores a 160 milhões de euros", afirmou, destacando, entre os projectos previstos e em execução, a construção da nova Unidade de Saúde do Porto Santo.

O presidente do Governo Regional fez também um balanço da governação, salientando os 66 meses consecutivos de crescimento económico, que, segundo afirmou, se mantém acima das médias nacional e europeia. Associou esta evolução à política de redução fiscal para famílias e empresas, defendendo que o desempenho da economia permite aumentar os rendimentos e reforçar o investimento nas áreas sociais.

A habitação pública foi outra das prioridades destacadas, tendo Albuquerque reiterado a previsão de entrega de cerca de 820 casas até ao final do ano. Contudo, deixou claro que a resposta às necessidades habitacionais não se deve traduzir em entraves à actividade económica, particularmente ao turismo e ao alojamento local, sectores que considera essenciais para a criação de emprego e para o rendimento de centenas de famílias.

O líder social-democrata dirigiu ainda críticas à oposição, acusando-a de adoptar uma visão negativa e fatalista do crescimento económico e da acção governativa, defendendo a necessidade de combater aquilo que classificou como demagogia.

O PSD-Madeira está há 50 anos no poder porque tem uma enorme capacidade de combate político, de resiliência e de afirmação naquelas que são as suas principais linhas de rumo. Vamos continuar a trabalhar com firmeza e convicção Miguel Albuquerque, presidente do PSD-Madeira

No plano autonómico, Miguel Albuquerque voltou a defender o aprofundamento dos poderes da Região, através da revisão constitucional e da alteração da Lei das Finanças Regionais. O líder do PSD e do Governo Regional reforçou igualmente a necessidade de garantir que o próximo quadro financeiro da União Europeia contemple verbas adequadas às especificidades e necessidades da Madeira, enquanto região ultraperiférica.