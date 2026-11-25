O presidente da Câmara Municipal do visitou, hoje, o Centro Cultural e de Investigação do Funchal e os investimentos recentemente efectuados nesta infraestrutura cultural do Funchal.

Jorge Carvalho destacou os novos equipamentos, nomeadamente no auditório, nas áreas técnicas de iluminação, som e parte cénica, como também passa a dispor de um piano de cauda, que fez a sua estria durante esta visita de trabalho que contou com a presença do executivo municipal. Trata-se de um investimento da autarquia avaliado em 1,2 milhões de euros, no âmbito do PRR.

Jorge Carvalho sublinhou a importância do investimento como parte da resposta municipal às necessidades no campo cultural.