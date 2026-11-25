A Iniciativa Liberal (IL) critica o encerramento ao trânsito da Rua da Árvore, em frente aos Paços do Concelho de Machico, durante as iniciativas de Natal, considerando que a medida não está devidamente justificada e revela falta de coerência no planeamento dos eventos.

Num comunicado divulgado hoje, os liberais questionam a necessidade de condicionar a circulação rodoviária naquela via, tendo em conta a existência de outros espaços disponíveis para acolher as actividades natalícias. O partido aponta a transferência do presépio para o jardim junto ao Forte e identifica ainda a aldeia de Natal, as barraquinhas, a zona do Fórum e o Largo da Igreja como locais que já recebem iniciativas.

Para a IL, não é claro que benefício concreto resulta do encerramento de mais um acesso rodoviário, numa decisão que, considera, introduz constrangimentos adicionais à circulação de moradores, automobilistas, trabalhadores e visitantes.

"A gestão do espaço público exige planeamento, bom senso e, acima de tudo, respeito pela vida quotidiana das pessoas. Se existem vários espaços disponíveis para acolher as iniciativas de Natal, qual é, afinal, a necessidade de encerrar uma rua ao trânsito?", questiona António Nóbrega.

O responsável considera que a autarquia deve explicar a utilidade da medida e demonstrar que existe um benefício que justifique os incómodos causados. A IL defende que a organização de eventos deve ser compatível com o funcionamento quotidiano da cidade e que a mobilidade não pode ser tratada como uma questão secundária no planeamento urbano.

"Não podemos confundir dinamização do concelho com encerramentos desnecessários, nem confundir autoridade com capacidade de decidir sem explicar", afirma ainda o liberal, que critica opções que, no seu entender, não assentem em critérios objectivos, transparência e sentido de responsabilidade.

A Iniciativa Liberal apela, por isso, à Câmara Municipal de Machico para que reconsidere o encerramento da Rua da Árvore e esclareça os fundamentos da decisão. Pede também que futuras alterações à circulação rodoviária sejam sustentadas em critérios claros, proporcionais e devidamente ponderados.