A chave já chegou a 2029 e a senhora ainda a segura na fotografia, ou sou eu que avanço os anos antes de ela poder fechar a porta. Imagino uma mesa, alguém a adormecer em paz, uma família sem levar a renda para dentro da cama. Deixem-lhe a alegria, não lhe ponham também ao colo a obrigação de admirar o homem. A primeira noite, imagino-a sem cerimónias, uma luz que se apaga, alguém que finalmente se esquece da renda por algumas horas. O presidente sorri, aquele sorriso que precisa de testemunhas. Faltava a calculadora ao lado, um pequeno objecto de plástico, sem partido, sem filhos para empregar, que, com duas teclas, podia deixá-lo assim, a sorrir para uma conta que lhe estragava o retrato.

“Mais de mil”, anuncia Albuquerque para o fim do mandato, e há naquele “mais de” um quarto ainda por mobilar. Cabem lá números que não se conhecem e o ar importante de quem já não precisa de os conhecer. Tomemos as primeiras mil. Em 2029, havemos de voltar aqui. A notícia fala num ciclo de 808 habitações, extensível a 812 com outras intervenções. A avaliação europeia contabiliza expressamente 808 no PRR, face à meta formal de 805. Ponho-as no papel, já estamos outra vez em 2026, os anos a esbarrarem no tampo da mesa como moedas que ninguém se dá ao trabalho de apanhar. O presidente ainda está na frase anterior.

Oitocentas e oito. Deixem.

As 192 ficaram do outro lado da subtracção para completar as primeiras mil, enquanto as 808 do lote contabilizado no PRR correspondem a 80,8% das habitações com apoio europeu. Agora o caderno da escola primária, um risco de lápis no canto, o embaraço de um gabinete inteiro perante uma operação tão pequena. Não lhe ponham a bandeira por cima. Uma bandeira, duas mãos a esticá-la, e já quase não se vê de onde vieram as casas, vê-se o presidente, que tem aquela persistência dos retratos pendurados nas repartições.

A Região também paga. Os 45 milhões de euros, além dos terrenos, num investimento de cerca de 175 milhões, segundo o próprio Albuquerque, deixo-os aqui antes que alguém se levante de dedo no ar, a indignação pronta, finalmente uma omissão onde o homem possa ir morar o resto da tarde. Não lhe faço esse favor. E depois, lá teríamos de assistir ao espectáculo da ferida presidencial, a conta esquecida, o ofendido a exigir desculpas por uma soma que ele próprio se encarregaria de não acabar. A contribuição regional entra na conta, os terrenos entram, a Europa assegura a parte principal do financiamento deste programa e a Região comparticipa; é tudo para somar com seriedade, mesmo quando o que se está a somar nos causa este enjoo, a maneira de aproveitar o dinheiro e depois aproveitar o aproveitamento para se tornar indispensável. Tenho suficiente desprezo pela propaganda para dispensar os métodos. Daqui a pouco regressam os 45 milhões; outros, não se precipitem: as cifras também têm os seus corredores e, às vezes, encontramos-las outra vez mais adiante, de proveniência diferente.

Treze anos, por enquanto. Os restantes esperam à porta de 2029, já lá vamos. É um favor no calendário. Mil casas, divididas por treze, dão 76,92 por ano. Se admitirmos que as 192 restantes seriam integralmente pagas pelo Orçamento Regional, o acréscimo fora do lote do PRR equivaleria a 14,77 casas por ano. A hipótese é esta. Em 2029 talvez o calendário já tenha encontrado uma maneira de se esconder. O presidente continua no mesmo sorriso. Não sei como não lhe dói. A calculadora já concluiu esta parte.

Quinze, arredondando para cima. Este é meu feitio: às vezes já vou na segunda gentileza.

O leitor ponha uma comitiva em torno dessas quinze casas anuais hipotéticas. Pode começar pelas gravatas, os sapatos a acertarem a posição para o retrato, a comitiva a verificar que continua toda ali, e depois a palavra “prioridade”, tão solene que parece mais antiga do que a urgência a que chegou tarde. Uma média que mal enche um pequeno prédio, e o presidente, com o ar de ter segurado a Madeira inteira para ela não cair. Eu estou a imaginar, evidentemente, as mãos debaixo da ilha, o esforço e uma voz a pedir que se cheguem um pouco para o lado por causa da luz. Como se a luz também tivesse de compreender a importância do cargo, fazer-lhe esse jeito, enquanto as quinze casas esperam que os ajustes acabem. De pé. Estas cerimónias devem fazer-se de pé, sentado o cidadão podia encontrar papel, lápis, ficar calado tempo suficiente para começar a dividir.

20 de Abril de 2015, e ainda não tínhamos chegado à fotografia; foi a tomada de posse, um princípio em que 2029 parecia caber sem esforço. Em finais de 2029 serão mais de catorze anos de governação, a caminho dos quinze. Façamos o favor de usar apenas catorze como divisor: 71,43 casas por ano para as primeiras mil, 13,71 para as hipotéticas 192 pagas exclusivamente pela Região. O calendário passou-nos à frente enquanto ajeitavam a comitiva. Os treze anos eram um desconto; o presidente recebeu aqui mais um apoio e eu nem sequer lhe exigi uma cerimónia de agradecimento.

O “se”, entretanto. Agarre-o, leitor, antes que o levem no meio das palmas.

Não posso verificar se as 192 casas serão integralmente pagas pelo Orçamento Regional. A subtracção deixa um remanescente no papel, para lhe pôr dinheiro dentro são precisas dotações, contratos, fontes de financiamento, e a notícia não apresenta essa demonstração. Concedi ao Governo a hipótese de pagar sozinho todas essas casas; só nessa hipótese aparece a média das quinze anuais, arredondadas. Isto mede o pacote anunciado. O anúncio não apresenta o inventário da construção desde 2015; não vou completá-lo com uma invenção minha, depois zangar-me com ela, e o presidente, muito descansado, a ver-nos discutir. Publique o balanço. Uma coluna para cada fonte de financiamento, as datas, a entrega efectivamente feita, sem pedir ao leitor que complete os espaços com as suas boas intenções. As do leitor, que as do presidente já enchem bastante papel. Há tantos anos dentro desta palavra, governar, e tanta facilidade em deixá-los para trás quando se levanta uma chave.

Os 45 milhões voltaram; tinha avisado. Mais cerca de 45 milhões do PRR, novos apoios europeus que Albuquerque está a negociar para a habitação através da reafectação de verbas. Tínhamos chegado ao esforço próprio depois do PRR; o leitor até podia julgar que já estávamos em 2029, e lá estava outra vez o PRR à porta, a chamar para continuar a pagar. Aguenta muito, a Europa, até o seu próprio fim tem de ajudar a financiar, só mais um pouco, que a festa ainda precisa de si e o presidente ainda não acabou de agradecer a si mesmo.

Que venha o dinheiro. Bem aplicado, que as famílias tenham casa, que a senhora possa guardar a chave e ir tratar da vida, a vida dela, com uma porta que se fecha por dentro, é disso que me importa saber. E depois, esta vaidade provinciana, o presidente cada vez mais perto da objectiva, os contribuintes lá ao fundo, a Europa quase fora do enquadramento, um programa financiado sobretudo por ela, e a gratidão toda a preparar-se para o génio de Albuquerque. Como se tivesse vendido uma de suas propriedades para acudir aos pobres, imagino a escritura desse sacrifício, as assinaturas comovidas, a subscrição de agradecimento a seguir. O dinheiro público também havia de chegar para a subscrição. Uma gratidão convenientemente orçamentada. Depois, a folha a passar de mão em mão, sempre dentro desta minha hipótese, com o cuidado que se tem com as coisas frágeis, a vaidade de um homem e o dinheiro dos outros.

Em 2023, antes de estarmos aqui, a meta já tinha perdido casas. A candidatura inicial previa 1.121 até ao segundo trimestre de 2026; foi reduzida em 2023 para 805, menos 316 habitações, o que representa cerca de 28,2%. Agora o milhar, a ambição de o ultrapassar no final do mandato, e 2026 que quase terminou, 2023 a regressar antes de o outro conseguir sair, os dois anos atravancados entre o título da notícia e a fotografia, e 2026 de pé no fundo do papel, à espera que se lembrem dele. É preciso uma confiança enorme na distracção dos governados para atravessar estes números com aquela empáfia, a promessa a emagrecer para caber no resultado e a fanfarra a aparecer depois, tão cheia de ar. O papel faz pouco barulho. Deve ser uma vantagem.

Eu queria a folha das contas. As casas efectivamente entregues até 2029, os financiamentos europeus, as inteiramente suportadas pelo Orçamento Regional, o custo de cada uma, os terrenos e os prazos, e desde 2015, sobretudo desde 2015. Os anos debaixo da cadeira, esses, se ele os levantasse também quando se levanta para a cerimónia. Ponha-os sobre a mesa, senhor presidente. Quantos homens de uma comitiva serão necessários para nos explicar uma folha que devia conseguir mostrar sozinho?

As 192 ainda cá estão, depois das 808 contabilizadas no PRR, o remanescente das primeiras mil, é deste pacote que estamos a falar, 14,77 por ano dividindo por treze, sob a hipótese de serem todas exclusivamente regionais. Se um novo financiamento europeu entrar nesse remanescente, a parcela inteiramente regional diminui. Se o total ultrapassar mil, refaz-se a conta com o número exacto. A calculadora não tem pressa; o fotógrafo talvez tenha; os objectos que não precisam de favores costumam suportar melhor o silêncio.

O cidadão percebe. Às vezes, ainda no meio da cerimónia, um lápis que encontrou, uma palavra que lhe ficou, e começa. O Governo deve detestar esse instante.

Levante a folha das contas, senhor presidente, um pouco mais, para se ver o que está por detrás do sorriso. A chave já vimos. A presunção fica, mesmo quando já não está ninguém a tirar fotografias.