O líder do bloco da oposição israelita, Gadi Eisenkot, e o líder do partido ultranacionalista Israel Beitenu, Avigdor Liberman, acordaram assinar um pacto de coligação, num novo passo para formar um Governo que afaste Benjamin Netanyahu do poder.

Os dois dirigentes reuniram-se na terça-feira e concordaram em "assinar um acordo de coligação entre os seus dois partidos", segundo um breve comunicado do partido Yashar!, de Eisenkot, que não forneceu mais detalhes sobre o conteúdo do pacto nem sobre a distribuição de pastas governativas.

O Israel Beitenu ("Israel é a Nossa Casa") é um dos quatro partidos sionistas integrados no bloco liderado por Eisenkot, que detém 48 assentos na Knéset (Parlamento israelita). Desde a semana passada, Liberman preside à Comissão dos Negócios Estrangeiros e da Defesa da câmara.

Liberman tem rejeitado até agora a formação de um Governo minoritário dependente do apoio externo dos partidos de maioria palestiniana Raam e Lista Conjunta, que somam 19 assentos, mas mostrou-se disponível para integrar os partidos ultraortodoxos numa futura coligação.

Na segunda-feira, Eisenkot afirmou que, apesar das negociações em curso, "incluindo com o Likud", não abdica da criação de uma comissão estatal de inquérito aos acontecimentos de 7 de Outubro, da extensão do serviço militar aos estudantes religiosos e de alterações na política de segurança.

A eventual entrada dos partidos ultraortodoxos, que se opõem ao recrutamento dos estudantes das yeshivas (escolas talmúdicas), entraria em conflito com essa exigência de Eisenkot, uma das principais bandeiras da sua campanha.

Na semana passada, o bloco da oposição conquistou a presidência da Knéset com a eleição de Matan Kahana, do Yashar!, por 66 votos contra 52, graças ao apoio dos partidos árabes, passando assim a controlar a agenda parlamentar.

Desde então, a oposição iniciou o processo de revogação das principais leis da reforma judicial promovida pelo Governo cessante, ao mesmo tempo que prosseguem as negociações para a formação de um novo executivo.

Netanyahu, primeiro-ministro em funções desde as eleições de 27 de Outubro, mantém o apelo à formação de um Governo "de unidade" sionista, apoiado pelos partidos ultraortodoxos e sem a participação de partidos árabes.