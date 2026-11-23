O primeiro-ministro cessante israelita, Benjamin Netanyahu, advertiu hoje para as "grandes ameaças" que rodeiam o país e para o perigo de as minimizar, após declarações do seu rival, Gadi Eisenkot.

"Quem minimiza ou subestima essas ameaças imediatas, sérias e graves, fá-lo por razões políticas", disse Netanyahu no Parlamento, voltando a apelar a um governo de união nacional.

O líder do partido israelita Yashar!, Gadi Eisenkot, defendeu hoje que o Irão não representa uma ameaça imediata para Israel que justifique uma nova operação militar antes da formação de um Governo.

"A ameaça iraniana é a mais grave para o Estado de Israel. No entanto, atualmente não vejo uma ameaça direta e imediata que obrigue Israel a agir antes da formação de um Governo", afirmou Eisenkot, segundo um comunicado divulgado pelo partido após uma reunião com os seus deputados.

O dirigente, que procura formar um executivo na sequência das últimas eleições legislativas, identificou ainda assim o programa nuclear iraniano como a principal preocupação de segurança do país.

As declarações surgem num contexto de negociações políticas para a formação de um novo executivo israelita, em que as questões de segurança e as relações internacionais assumem particular importância.

O programa nuclear iraniano continua a ser um dos principais pontos de tensão no Médio Oriente, com Israel a considerar que o enriquecimento de urânio a níveis elevados representa um risco para a sua segurança, enquanto Teerão sustenta que as suas atividades nucleares têm finalidades pacíficas.