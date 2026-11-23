O líder do partido israelita Yashar!, Gadi Eisenkot, defendeu hoje que o Irão não representa uma ameaça imediata para Israel que justifique uma nova operação militar antes da formação de um Governo.

"A ameaça iraniana é a mais grave para o Estado de Israel. No entanto, atualmente não vejo uma ameaça direta e imediata que obrigue Israel a agir antes da formação de um Governo", afirmou Eisenkot, segundo um comunicado divulgado pelo partido após uma reunião com os seus deputados.

O dirigente, que procura formar um executivo na sequência das últimas eleições legislativas, identificou o programa nuclear iraniano como a principal preocupação de segurança do país.

"Creio que a ameaça mais grave proveniente do Irão são os 440 quilogramas de urânio enriquecido a 60% que ainda não foram destruídos nem retirados e que continuam no local", disse Eisenkot, defendendo que a prioridade deve ser a eliminação ou remoção daquele material nuclear ou, pelo menos, a imposição de mecanismos rigorosos de fiscalização.

"Por isso, o mais importante é concentrarmo-nos no objetivo principal de destruir ou retirar essa capacidade ou, pelo menos, supervisionar rigorosamente esta ameaça", acrescentou Eisenkot.

Relativamente às negociações para a formação de um novo Governo, que incluem contactos com o Likud, Eisenkot garantiu que não abdicará de algumas das suas principais exigências políticas.

Entre estas estão a criação de uma comissão estatal de investigação sobre os ataques de 07 de outubro de 2023, a extensão do serviço militar aos estudantes religiosos e uma mudança na política de segurança israelita.

O dirigente defendeu igualmente uma alteração da política externa, destinada a reduzir o isolamento internacional de Israel.

"Não é bom para o Estado de Israel estar isolado, viver sozinho. Queremos ser um Estado forte, independente, mas que faça parte da comunidade das nações, e neste domínio promoveremos uma mudança muito importante", afirmou Eisenkot.

As declarações surgem num contexto de negociações políticas para a formação de um novo executivo israelita, em que as questões de segurança e as relações internacionais assumem particular importância.

O programa nuclear iraniano continua a ser um dos principais pontos de tensão no Médio Oriente, com Israel a considerar que o enriquecimento de urânio a níveis elevados representa um risco para a sua segurança, enquanto Teerão sustenta que as suas atividades nucleares têm finalidades pacíficas.