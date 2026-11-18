Realizou-se, esta quarta-feira, o sorteio da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal Feminina Generali Tranquilidade, que definiu o emparelhamento dos encontros dos oitavos-de-final da competição.

A formação madeirense que na ronda anterior somou a sua primeira vitória na época, vencendo fora de portas o Moreirense por 5-1, irá agora medir forças, em casa, diante do Sporting de Braga, assim ditou o sorteio.

Esta ronda dos ‘oitavos’ contou com a participação de 16 equipas, provenientes de quatro escalões competitivos.

A Liga BPI foi o escalão mais representado, com nove clubes, seguindo-se o Campeonato Nacional da II Divisão, com cinco equipas. O FC Tirsense, do Campeonato Nacional da III Divisão, e o FC Alverca, do Campeonato Nacional da IV Divisão, completam o lote de participantes.

Os jogos dos oitavos de final estão agendados para o fim de semana de 12 de dezembro.

Eis os resultado do sorteio:

CF Benfica (2.ª Div.) - SCU Torreense (BPI)

Tirsense (3.ª Div.) - V. Guimarães (BPI)

FC Porto (BPI) - Racing Power (BPI)

Real SC (2.ª Div.) - EFF Setúbal (2.ª Div.)

Benfica (BPI) - Valadares Gaia (BPI)

Marítimo (BPI) - Sp. Braga (BPI)

Sporting (BPI) - FC Alverca (4.ª Div.)

CLube Albergaria (2.ª Div.) - At. Ouriense (2.ª Div.)