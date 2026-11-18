Marítimo recebe Sporting de Braga para a Taça de Portugal feminina
Ronda dos oitavos-de-final da Taça de Portugal em futebol feminino está agendada para 12 de Dezembro.
Realizou-se, esta quarta-feira, o sorteio da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal Feminina Generali Tranquilidade, que definiu o emparelhamento dos encontros dos oitavos-de-final da competição.
A formação madeirense que na ronda anterior somou a sua primeira vitória na época, vencendo fora de portas o Moreirense por 5-1, irá agora medir forças, em casa, diante do Sporting de Braga, assim ditou o sorteio.
Esta ronda dos ‘oitavos’ contou com a participação de 16 equipas, provenientes de quatro escalões competitivos.
A Liga BPI foi o escalão mais representado, com nove clubes, seguindo-se o Campeonato Nacional da II Divisão, com cinco equipas. O FC Tirsense, do Campeonato Nacional da III Divisão, e o FC Alverca, do Campeonato Nacional da IV Divisão, completam o lote de participantes.
Os jogos dos oitavos de final estão agendados para o fim de semana de 12 de dezembro.
Eis os resultado do sorteio:
CF Benfica (2.ª Div.) - SCU Torreense (BPI)
Tirsense (3.ª Div.) - V. Guimarães (BPI)
FC Porto (BPI) - Racing Power (BPI)
Real SC (2.ª Div.) - EFF Setúbal (2.ª Div.)
Benfica (BPI) - Valadares Gaia (BPI)
Marítimo (BPI) - Sp. Braga (BPI)
Sporting (BPI) - FC Alverca (4.ª Div.)
CLube Albergaria (2.ª Div.) - At. Ouriense (2.ª Div.)