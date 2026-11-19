O Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava, recebe amanhã, 20 de Novembro, pelas 19 horas, o concerto 'A Ilha que se Escuta', protagonizado pelo duo Plectro a Bec, formado pelos músicos Ricardo Mota e Sara Faria. A entrada é livre.

A iniciativa, promovida no espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, propõe uma viagem pela tradição musical madeirense, através da reinterpretação de melodias recolhidas por António Aragão e Artur Andrade.

O programa apresenta arranjos concebidos por Artur Fernandes para bandolim, bandola e flautas de bisel, cruzando a identidade das melodias tradicionais com linguagens musicais contemporâneas.

As composições recuperam temas associados a diferentes localidades e manifestações da cultura popular da Madeira, explorando formas como variações, fugas e prelúdios.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, considera que o concerto demonstra como a tradição musical pode ser preservada e valorizada através de novas abordagens artísticas, contribuindo para transmitir às novas gerações a memória musical da Região.