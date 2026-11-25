A Câmara Municipal de Santana vai aumentar em cerca de 157% o apoio financeiro atribuído às seis Juntas de Freguesia do concelho, elevando a comparticipação global de 88.140,90 euros para 226.373,07 euros, no âmbito dos novos contratos interadministrativos de delegação de competências.

Os novos contratos foram apresentados e discutidos numa reunião que juntou o presidente e o vice-presidente da Câmara Municipal de Santana aos presidentes das seis Juntas de Freguesia, com o propósito de reforçar os meios financeiros disponíveis para a gestão, conservação e manutenção dos espaços públicos.

O reforço da verba permitirá às autarquias locais assegurar um conjunto de intervenções de proximidade, nomeadamente a gestão e manutenção de espaços verdes, a limpeza de vias e espaços públicos, incluindo sarjetas e sumidouros, bem como a limpeza e conservação de sanitários públicos.

O novo modelo de financiamento prevê uma componente fixa de 20.414 euros, atribuída de igual forma a cada freguesia, correspondente ao custo anual de um assistente operacional. A esta parcela acresce uma componente variável, calculada em função dos encargos associados à limpeza e manutenção das vias, jardins e demais espaços públicos abrangidos pelas competências delegadas.

Com esta actualização, o montante global destinado às seis freguesias aumenta em 138.232,17 euros face ao valor actualmente atribuído, traduzindo-se num reforço de cerca de 157% da comparticipação financeira.

O Município de Santana pretende, com esta medida, dotar as Juntas de Freguesia de melhores condições para o exercício das responsabilidades delegadas, reforçando a gestão de proximidade, a conservação dos espaços públicos e a capacidade de resposta às necessidades das populações.