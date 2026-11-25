"Comemora-se hoje o quinquagésimo primeiro aniversário da contenção da sublevação de militares conotados com a extrema esquerda, no nosso país. Um país que acabava de sair duma ditadura, como todas, castradora e limitadora dos direitos, liberdades e garantias, via-se na iminência de ser sequestrado por radicais da ala oposta que, como todas as ditaduras, reitera-se, voltaria a castrar, limitar e controlar os portugueses que ainda cantarolavam o "Depois do Adeus" de Paulo de Carvalho ou "Somos Livres" de Ermelinda Duarte e que, de um dia para o outro, poderiam dizer adeus à liberdade há pouco conquistada", afirmou Sara Madalenam, na abertura do seu discurso.

"Nesta Assembleia e bem, não deixamos passar incólume uma das datas mais importantes da nossa História Contemporânea e cá estamos e estaremos, todos os anos a prestar homenagem aos militares que salvaram a nossa nação das garras de um novo estado absolutista e às três vidas que a sublevação colheu pelo caminho".

Os nascidos após o "verão quente e inverno", sublinha, "não conhecem senão a liberdade, a autonomia, mas o passado não pode ser eliminado como uma nódoa em pano branco, também não pode, essa liberdade, se transformar em outra ditadura, a da libertinagem e da impressão, potenciada pela "cloaca máxima" das redes sociais, de que tudo se pode afirmar, tudo se pode opinar, ultrapassando os limites do delito, o de afrontar gratuitamente, afinal o 25 de abril e o 25 de novembro trouxeram liberdade, não revogaram o Código Penal e as regras da urbanidade e da boa educação, não obstante o crescente banimento da justiça dos tribunais. Mau grado, esta matéria exclusiva dos nascidos pós liberdade o que nos faz ver que a memória é, realmente, curta e a ameaça da repetição, perigosa, da História, uma realidade que urge esclarecer e combater".

E termina citando Umberto Eco: "as redes sociais dão voz aos idiotas e os idiotas gritam cada vez mais e opinam cada vez mais, ofendendo indiscriminadamente e pior... escrevendo "há" do verbo haver, sem "h", ou não fosse a nossa pátria, a língua portuguesa".