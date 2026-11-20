A quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol arranca hoje com a receção do FC Porto ao Paredes, da Liga 3, na primeira ronda em que participam as cinco equipas que estão envolvidas nas competições europeias.

Os 'dragões', líderes da I Liga, estreiam-se na presente edição da prova 'rainha', a partir das 20:45, diante de um conjunto que lidera a Série A do terceiro escalão e que na eliminatória anterior surpreendeu o primodivisionário Famalicão.

Madeirense Anzhony Rodrigues arbitra FC Porto-Paredes O árbitro madeirense Anzhony Rodrigues foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir o encontro entre o FC Porto e o USC Paredes, referente à quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O vencedor deste encontro já sabe que, nos oitavos de final, irá jogar em casa da União de Leiria, da II Liga, ou do Leça, do Campeonato de Portugal.

Ainda assim, o duelo de maior destaque é o que fecha a quarta eliminatória, no domingo, às 20:45, quando o recordista de troféus, Benfica, jogar frente ao detentor do título, o Torreense, da II Liga, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Já o Sporting, finalista da edição anterior, recebe no sábado a União da Serra, um dos três resistentes do Campeonato Portugal, no qual ocupa a sexta posição da Série 3, pouco antes de se jogar o único confronto entre formações da I Liga, e logo um clássico minhoto entre Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, na 'cidade berço'.

Programa da 4.ª eliminatória:

- Sexta-feira, 20 nov:

FC Porto (I) - Paredes (L3), 20:45.

- Sábado, 21 nov:

Atlético (L3) - Casa Pia (I), 11:00.

Mafra (L3) - Arouca (I), 14:00.

AVS (II) - Tondela (II), 15:00

Estoril Praia (I) - Felgueiras (II), 16:00.

Marítimo (I) - Desportivo de Chaves (II), 17:00.

Sporting (I) - União da Serra (CP), 18:00.

Vitória de Guimarães (I) - Sporting de Braga (I), 20:30.

- Domingo, 22 nov:

Sanjoanense (CP) - Académica (II), 11:00.

Gil Vicente (I) - Olhanense (D), 14:00.

Vianense (L3) - Rio Ave (I), 14:00.

Vitória de Sernache (L3) - Lusitânia de Lourosa (II), 14:00.

Farense (II) - Fátima (CP), 15:00.

Estrela da Amadora (I) - Portimonense (II), 18:00.

União de Leiria (II) - Leça (L3), 19:30.

Torreense (II) - Benfica (I), 20:45.