FC Porto recebe Paredes no arranque da quarta eliminatória
Madeirense Anzhony Rodrigues arbitra o jogo desta noite. Marítimo recebe o Desportivo de Chaves amanhã às 17h00
A quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol arranca hoje com a receção do FC Porto ao Paredes, da Liga 3, na primeira ronda em que participam as cinco equipas que estão envolvidas nas competições europeias.
Os 'dragões', líderes da I Liga, estreiam-se na presente edição da prova 'rainha', a partir das 20:45, diante de um conjunto que lidera a Série A do terceiro escalão e que na eliminatória anterior surpreendeu o primodivisionário Famalicão.
Madeirense Anzhony Rodrigues arbitra FC Porto-Paredes
O árbitro madeirense Anzhony Rodrigues foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir o encontro entre o FC Porto e o USC Paredes, referente à quarta eliminatória da Taça de Portugal.
O vencedor deste encontro já sabe que, nos oitavos de final, irá jogar em casa da União de Leiria, da II Liga, ou do Leça, do Campeonato de Portugal.
Ainda assim, o duelo de maior destaque é o que fecha a quarta eliminatória, no domingo, às 20:45, quando o recordista de troféus, Benfica, jogar frente ao detentor do título, o Torreense, da II Liga, no Estádio Nacional, em Oeiras.
Já o Sporting, finalista da edição anterior, recebe no sábado a União da Serra, um dos três resistentes do Campeonato Portugal, no qual ocupa a sexta posição da Série 3, pouco antes de se jogar o único confronto entre formações da I Liga, e logo um clássico minhoto entre Vitória de Guimarães e Sporting de Braga, na 'cidade berço'.
Programa da 4.ª eliminatória:
- Sexta-feira, 20 nov:
FC Porto (I) - Paredes (L3), 20:45.
- Sábado, 21 nov:
Atlético (L3) - Casa Pia (I), 11:00.
Mafra (L3) - Arouca (I), 14:00.
AVS (II) - Tondela (II), 15:00
Estoril Praia (I) - Felgueiras (II), 16:00.
Marítimo (I) - Desportivo de Chaves (II), 17:00.
Sporting (I) - União da Serra (CP), 18:00.
Vitória de Guimarães (I) - Sporting de Braga (I), 20:30.
- Domingo, 22 nov:
Sanjoanense (CP) - Académica (II), 11:00.
Gil Vicente (I) - Olhanense (D), 14:00.
Vianense (L3) - Rio Ave (I), 14:00.
Vitória de Sernache (L3) - Lusitânia de Lourosa (II), 14:00.
Farense (II) - Fátima (CP), 15:00.
Estrela da Amadora (I) - Portimonense (II), 18:00.
União de Leiria (II) - Leça (L3), 19:30.
Torreense (II) - Benfica (I), 20:45.