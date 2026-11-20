O Parque Desportivo de Água de Pena, em Machico, recebe, a partir desta sexta-feira e até domingo, a 2.ª Exposição Ornitológica do Clube de Criadores de Ornitologia da Madeira (CCOM), que contará com a participação de 32 criadores regionais e cerca de 460 aves em exposição e concurso.

A iniciativa regista este ano um crescimento significativo, que a organização associa ao crescente interesse dos criadores madeirenses pela ornitologia e pelo aperfeiçoamento genético das aves apresentadas a concurso.

Um dos principais destaques desta segunda edição é a Classe FA, dedicada às aves exóticas, que reúne 221 exemplares em competição. Segundo o CCOM, este número representa uma evolução expressiva relativamente aos anos anteriores, evidenciando a aposta dos criadores regionais nesta categoria.

O julgamento das aves ficará a cargo do Colégio Técnico de Juízes da Federação Ornitológica Portuguesa (FOP), entidade que, juntamente com a Câmara Municipal de Machico, apoia a realização do evento.

Para além da vertente competitiva, a exposição pretende divulgar a ornitologia junto da população, promover o convívio e a partilha de conhecimentos entre criadores e dar a conhecer ao público a diversidade de aves existentes nos criadouros da Região.

A organização considera que a iniciativa assume também uma dimensão cultural, educativa e associativa, procurando aproximar a comunidade desta actividade e valorizar o trabalho desenvolvido pelos criadores madeirenses.

A exposição abre ao público esta sexta-feira, entre as 19 e as 21 horas. No sábado, poderá ser visitada das 10 às 20 horas, enquanto no domingo estará aberta entre as 10 e as 17 horas.