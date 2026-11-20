Câmara de Lobos recebe este sábado duas iniciativas de atletismo destinadas a diferentes escalões etários, numa jornada que combina a formação dos mais jovens com a participação de atletas adultos no circuito regional Madeira a Correr.

A primeira iniciativa decorre entre as 10 e as 12h30, no Estádio do Carmo, com o 1.º encontro de Fun Athletics – Sub-12. A actividade, organizada pelo GDE e pela Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM), destina-se aos jovens atletas deste escalão, promovendo o contacto com a modalidade e a prática desportiva.

Já durante a tarde, pelas 17 horas, o Curral das Freiras acolhe a XII edição das 'Castanhas a Correr', prova integrada no circuito Madeira a Correr e destinada a atletas dos escalões Sub-20 a Veteranos, nascidos em 2009 ou antes. A corrida principal terá uma distância de 4,5 quilómetros.

A 'Castanha a Correr' decorre pelo menos desde 2003. Foto Arquivo

O percurso tem partida e chegada na Estrada Cónego Camacho, junto ao largo dos estacionamentos, seguindo pela Estrada da Capela até ao primeiro ponto de retorno, situado a cerca de 600 metros. A prova prossegue pela Estrada do Ribeiro Cidrão (ER 107), até ao segundo retorno, localizado abaixo da Ponte da Fajã Escura, a aproximadamente 1,65 quilómetros da meta, seguindo depois de regresso ao ponto de partida.

A organização está a cargo da AARAM e do Clube Desportivo Curral das Freiras, estando a entrega de prémios prevista para as 17h45.

As duas iniciativas levam ao concelho de Câmara de Lobos atletas de diferentes idades, numa jornada que promove o atletismo, a participação desportiva e a continuidade da actividade física, desde os escalões de formação até aos veteranos.