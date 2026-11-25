"Há quem venha a este púlpito fazer poesia com a História, nós vimos aqui exigir respeito pela verdade. Durante décadas, tentaram apagar o 25 de Novembro dos livros, das escolas e das instituições, com medo de admitir o óbvio: que sem a coragem dos homens que travaram a deriva totalitária em 1975, hoje não estávamos aqui em liberdade", afirmou Hugo Nunes na sessão solene do 25 de Novembro.

O deputado não tem dúvidas de que foui preciso o CHEGA entrar neste parlamento "para acabar com a cobardia política, quebrar o tabu devolver aos portugueses e aos madeirenses o direito de celebrar esta data com dignidade".

"É preciso ter muita lata para vir a este plenário falar de liberdade quando, durante cinquenta anos, a esquerda radical e os seus cúmplices tentaram reescrever a História à força, chamando "golpe" àquilo que foi, na verdade, a salvação de Portugal".

De que serve celebrar o fim da ditadura de 1975 "se permitirmos que hoje se instale uma nova ditadura do pensamento único, da censura disfarçada e do politicamente correto", pergunta.

Hoje, dizm, quem ousa "dizer a verdade sobre a insegurança que começa a bater à porta dos madeirenses, sobre a imigração descontrolada que sobrecarrega os nossos serviços públicos, ou sobre a perda da nossa identidade e dos nossos valores, é imediatamente perseguido, rotulado e silenciado pelo sistema".

A Madeira "está farta", garante. "Farta de um sistema político viciado, Farta de décadas de promessas recicladas ,Farta de um poder que confunde o interesse da Região com os interesses do próprio partido".

Para Hugo Nunes, é "um insulto à inteligência dos madeirenses ver governantes e deputados deste regime viciado a baterem palmas à liberdade, quando mantêm uma máquina partidária que prende as pessoas pelo medo, pela dependência do subsídio e pelo favor político".

A nossa autonomia, afirma, "não foi conquistada para alimentar clientelas partidárias nem para proteger intocáveis. Foi conquistada para servir o povo madeirense".

"Não estamos aqui para ser muleta de ninguém, mas sim para abanar este regime até às fundações e enfrentar de frente quem acha que a Madeira é coutada privada de alguns. E deixamos aqui um aviso muito claro a todos os que vivem à sombra do poder há décadas: acabou-se o recreio".