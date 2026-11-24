O deputado Hugo Nunes (Chega) afirmou, no debate mensal desta manhã, que o recente anúncio de que o Porto Santo já funciona com 100% de energias renováveis não passou de um "circo", pois a ilha só consegue manter-se com energias limpas em 200 dias por ano.

"Vai existir energia a combustão. A central térmica vai ter de funcionar e vai ter de queimar combustível", disse o também líder regional do Chega, que lamentou que, após tanto investimento público em energias limpas, "o retorno na factura de electricidade dos porto-santenses é zero". "Como explica após mais de 34 milhões de euros gastos, a factura da electricidade não baixa?", questionou Hugo Nunes.

Na resposta a esta intervenção, Miguel Albuquerque assegurou que não há contradição quando após o investimento público não haver redução na factura da electricidade. "Se utilizarmos as renováveis poupamos muito dinheiro por ano em combustíveis fósseis e nas licenças de carbono e menos emissões de CO2", descreveu o presidente do Governo. Albuquerque explicou que o preço da energia é definido por uma entidade reguladora nacional e que "há 6 anos não aumenta". Acrescentou que Itália, por não apostar nas energias renováveis e estar muito dependente de combustíveis, tem de subir em 15 por cento o preço da energia eléctrica.