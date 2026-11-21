Miguel Nunes, com um Skoda Fabia RS Rally2, conquistou no Rali do Porto Santo o nono título regional absoluto da modalidade.

Apesar de ter terminado na segunda posição a competição no Porto Santo, Miguel Nunes sagrou-se campeão regional absoluto, conquistando o nono título da carreira na modalidade.

O piloto navegado por João Paulo Fernandes já havia sido campeão madeirense em 2010 com um Peugeot 207 S2000, 2012 e 2014 em Mitsubishi Lancer Evolution X, 2020, 2021 e 2022 dispondo de Skoda Fabia Rally2 Evo e 2024 com um Skoda Fabia RS Rally2.

João Silva vence Rali de Porto Santo e Miguel Nunes conquista título regional João Silva, ao volante de um Skoda Fabia RS Rally2, venceu o Rali de Porto Santo, oitava e última prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira. O piloto terminou a competição com uma vantagem de 36,2 segundos sobre Miguel Nunes, segundo classificado, também em Skoda Fabia RS Rally2, navegado por João Paulo Fernandes.

Por sua vez, João Silva, ao volante de um Skoda Fabia RS Rally2, venceu o Rali de Porto Santo, oitava e última prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira.

O piloto terminou a competição com uma vantagem de 36,2 segundos sobre Miguel Nunes, segundo classificado, também em Skoda Fabia RS Rally2, navegado por João Paulo Fernandes.