Porto Santo "não precisa de mais propaganda verde para inglês ver"

O CHEGA Madeira denuncia o que considera ser um contraste entre a propaganda do Governo Regional em torno da transição energética no Porto Santo e as dificuldades que continuam a afectar a população residente, nomeadamente nas áreas da habitação, saúde, transportes e combate à sazonalidade.

Em nota de imprensa, o partido critica os 34 milhões de euros anunciados como investimento na transição energética da ilha, considerando que os benefícios apresentados pelo executivo regional não se refletem numa melhoria efetiva das condições de vida dos porto-santenses.

Segundo o CHEGA Madeira, apesar de a central térmica ficar desligada durante grande parte do ano, graças à aposta nas energias renováveis, a população não deverá sentir uma redução na factura da electricidade. Uma situação que Hugo Nunes considera reveladora de uma política de fachada, em que, nas suas palavras, "o lucro e o marketing ambiental estão acima do bolso dos cidadãos".

O partido aponta ainda vários problemas que considera continuarem sem resposta na ilha dourada. Na habitação, alerta para as dificuldades dos jovens e das famílias em encontrar casas a preços compatíveis com os seus rendimentos, associando esta realidade à especulação e à falta de oferta acessível.

Na área da saúde, o CHEGA Madeira considera que os serviços continuam limitados, obrigando os residentes a deslocarem-se frequentemente à Madeira para consultas de especialidade, exames e tratamentos. Também os transportes são apontados como uma preocupação, devido aos custos das ligações aéreas e marítimas e aos horários que, segundo o partido, nem sempre correspondem às necessidades da população.

A sazonalidade económica constitui outra das críticas apresentadas, com o CHEGA a alertar para a falta de incentivos capazes de dinamizar a actividade económica durante todo o ano, sobretudo nos meses fora da época alta do turismo.

Hugo Nunes defende que "a sustentabilidade de uma ilha não se mede apenas por aerogeradores e painéis solares, mas pela capacidade de fixar população, garantir serviços públicos de qualidade e assegurar dignidade a quem lá vive durante os 365 dias do ano".

O responsável conclui que o Porto Santo "não precisa de mais propaganda verde para inglês ver", mas de soluções urgentes para responder aos problemas sociais e económicos que, na perspectiva do partido, continuam a afetar a ilha.