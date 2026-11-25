O Prémio LeYa de Literatura, no valor de 50.000 euros, não é atribuído este ano, por nenhuma das obras a concurso corresponder "aos parâmetros de qualidade literária exigidos", anunciou hoje o grupo editorial.

"Por entender que nenhuma das obras finalistas correspondeu aos parâmetros de qualidade literária exigidos pelo Prémio, o Júri deliberou, por unanimidade, de acordo com o regulamento, não atribuir o Prémio LeYa 2026", lê-se no comunicado hoje divulgado.

Segundo o mesmo texto, "os membros do júri consideraram que, sem embargo de todos apresentarem em grau diverso algumas qualidades, nenhum dos romances atinge em estruturação temática e formal e em expressão estilística, o nível estético peculiar do Prémio LeYa".

"Por consequência, o júri decidiu, por unanimidade, não atribuir o Prémio LeYa nesta edição de 2026, tal como já aconteceu noutras edições", justificou o júri ao qual presidiu o escritor Manuel Alegre.

Esta é quarta vez, em 19 edições, que o prémio não é atribuído por as obras candidatas não cumprirem "os padrões de exigência" do galardão.

Nas edições de 2010, 2016 e 2019, o prémio também não foi atribuído.

Esta foi "a mais concorrida de sempre", afirma a LeYa, assinalando, "que tem vindo a suceder ano após ano". Este ano inscreveram-se 1.684 originais, enquanto no ano passado tinham sido 1.460.

Segundo dados divulgados pela organização, o Brasil voltou a ser o país com maior número de candidatos (1.032), seguindo-se Portugal com 548, Moçambique com 29, Angola (22), Alemanha (oito), Reino Unido (sete) e Espanha e Estados Unidos, com cinco cada.

Candidataram-se ainda, entre outros, três títulos de São Tomé e Príncipe, dois da Guiné-Bissau, Japão, Paraguai, Sérvia e Suíça com um candidato cada.

Além de Manuel Alegre, que preside, o júri é constituído pelos portugueses José Carlos Seabra Pereira, professor na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e Isabel Lucas, jornalista e crítica literária, pelo moçambicano Lourenço do Rosário, ex-reitor da Universidade Politécnica de Maputo, a angolana Ana Paula Tavares, poeta e historiadora, e pela brasileira Josélia Aguiar, jornalista e historiadora.

No ano passado, a obra vencedora foi "A Sombra das Árvores no Inverno", da portuguesa Carla Pais.

O Prémio LeYa foi criado "com o objetivo de distinguir um romance inédito escrito em língua portuguesa", sendo, em termos pecuniários, o maior prémio literário para obras inéditas.