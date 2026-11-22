O Plano Estratégico da Política Agrícola Comum para a Madeira (PEPAC Madeira) já contabiliza 18 candidaturas de jovens agricultores, no âmbito de duas linhas de apoio que disponibilizam cerca de 2,9 milhões de euros.

Os números foram avançados este sábado pelo secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, durante a sessão comemorativa do 40.º aniversário da Associação de Jovens Agricultores da Madeira e do Porto Santo (AJAMPS).

"Números que revelam a dinâmica destes apoios e que mostram o crescente interesse pelo primeiro sector", considerou o governante citado em comunicado.

Do total de candidaturas criadas, 12 dizem respeito à linha de investimento associado à instalação de jovens agricultores, das quais sete são de média dimensão, quatro de grande dimensão e uma de pequena dimensão. As restantes seis enquadram-se no prémio à instalação de jovens agricultores.

"Estão, para já, disponíveis 2,9 milhões de euros em avisos abertos para os jovens agricultores", evidenciou Nuno Maciel, acrescentando que as duas intervenções têm uma dotação conjunta programada de 4,4 milhões de euros, incluindo uma comparticipação do Orçamento Regional de cerca de 700 mil euros.

Na componente de investimento, os apoios são concedidos a fundo perdido, com taxas de comparticipação entre 55% e 75% do investimento elegível, podendo atingir os 80% mediante determinadas majorações, nomeadamente quando os projectos incluem produção biológica ou integrada.

O secretário regional apelou ao aproveitamento dos apoios disponíveis, considerando que "constituem uma excelente oportunidade para os jovens que queiram iniciar nesta profissão".

Apoio à associação

Na mesma ocasião, Nuno Maciel destacou o papel da AJAMPS na defesa dos interesses dos jovens agricultores e na divulgação dos instrumentos de apoio ao sector, defendendo que a associação deve continuar a funcionar como uma ponte entre os empresários agrícolas e os programas de financiamento.

"As associações desempenham um papel determinante na concretização das políticas públicas. O seu apoio é fundamental", disse, recordando que foi recentemente assinado um contrato-programa com a associação, no valor de 36 mil euros, destinado a apoiar o seu funcionamento durante este ano.