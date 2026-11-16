A Escola Secundária Jaime Moniz integra o projecto europeu AirSense, uma iniciativa que envolve parceiros de Portugal, Irlanda, Alemanha e Grécia e pretende promover a investigação e a educação ambiental através da ciência cidadã e de ferramentas digitais.

Durante o ano lectivo de 2026/2027, os alunos da escola madeirense vão participar na construção de estações de monitorização da qualidade do ar, equipadas com sensores que permitem medir diferentes poluentes atmosféricos e recolher dados ambientais.

O projecto prevê ainda o desenvolvimento de actividades de investigação, nas quais os estudantes serão envolvidos na formulação de questões, recolha e análise de dados e interpretação de resultados. A informação obtida pelas escolas participantes será partilhada numa plataforma digital comum, permitindo comparar dados entre os diferentes países.

A iniciativa integra também uma componente de formação de professores. Em Setembro, docentes da Escola Secundária Jaime Moniz participaram num programa internacional de formação sobre educação científica, programação, monitorização da qualidade do ar e ciência cidadã.