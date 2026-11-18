O candidato do Japão à liderança da FIFA, Kozo Tashima, disse hoje que espera transformar a federação numa "organização que inspire maior confiança".

A declaração surge depois de a Federação Japonesa de Futebol ter formalizado a candidatura do antigo jogador à presidência do organismo máximo do futebol mundial.

A Federação Japonesa de Futebol (JFA) informou ter enviado uma carta a recomendar a candidatura de Tashima antes do prazo limite, que terminou à meia-noite de quarta-feira.

O japonês vai disputar o cargo, entre outros, com o francês Philippe Diallo, na tentativa de substituir o atual presidente da FIFA, Gianni Infantino, que esteve envolvido em vários escândalos nos últimos meses.

O antigo jogador suíço Ramon Vega e o académico camaronês Jean Crépin Soter Nyamis também manifestaram a intenção de concorrer.

Kozo Tashima afirmou que pretende levar ao cargo de presidente da FIFA o "sentido apurado de ética" característico do Japão.

"Vamos mostrar ao mundo inteiro a importância do 'fair play', do respeito e da integridade, valores fundamentais que estão no próprio cerne do futebol e do desporto em geral", declarou num comunicado divulgado pela JFA.

"Com um forte sentido de missão e uma determinação inabalável, aceito este desafio para que a FIFA se possa tornar uma organização mais saudável e fiável, contribuindo ainda mais para o desenvolvimento do futebol à escala global", acrescentou o japonês, de 68 anos.

Tashima já integrou o Conselho da FIFA e, atualmente, ocupa o cargo de presidente honorário Federação Japonesa de Futebol. As eleições terão lugar no dia 18 de março de 2027 em Rabat.