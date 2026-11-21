Uma mulher, de 67 anos, foi transportada ao hospital, na manhã deste sábado, depois do carro de golfe em que seguia ter capotado nas instalações do Palheiro Golf.

O acidente, ocorreu por volta das 11h30, e provocou um ferimento na cabeça vítima, que recebeu assistência no local por parte de uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Após os primeiros socorros, a mulher foi encaminhada para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, para uma maior avaliação e tratamento.