Mulher fica ferida em capotamento com carro de golfe
Uma mulher, de 67 anos, foi transportada ao hospital, na manhã deste sábado, depois do carro de golfe em que seguia ter capotado nas instalações do Palheiro Golf.
O acidente, ocorreu por volta das 11h30, e provocou um ferimento na cabeça vítima, que recebeu assistência no local por parte de uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.
Após os primeiros socorros, a mulher foi encaminhada para o serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, para uma maior avaliação e tratamento.
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