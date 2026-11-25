Os Quinta do Bill divulgam hoje uma nova versão da canção "Donas de Bem", gravada há 30 anos e na qual abordam a violência física e psicológica sobre as mulheres, apelando a donativos para a APAV.

De acordo com o agenciamento do grupo, num comunicado hoje divulgado, na nova versão, que é divulgada Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, os Quinta do Bill contam com a participação de um coro composto por "21 nomes incontornáveis da cultura, da televisão, da rádio e do meio digital".

Entre as 21 personalidades que emprestaram as suas vozes à canção estão os cantores Samuel Úria e Beatriz Rosário, o 'influencer' Kiko is Hot, as atrizes Beatriz Barosa, Carla Andrino, Melânia Gomes, Cláudia Semedo, o ator Frederico Amaral, o jornalista Joaquim Franco, a apresentadora de televisão Sónia Araújo, a radialista Vera Fernandes, a psicóloga Tânia Graça e o humorista António Raminhos.

A canção "Donas de Bem", editada originalmente em 1996, no álbum "No trilho do Sol", "foi uma autêntica pedra no charco, dado que a violência doméstica era, infelizmente, uma temática ainda tabu". O tema aborda "sem eufemismos a violência física e psicológica sobre as mulheres".

"Dado que este problema continua ainda em crescente na nossa sociedade, a Quinta do Bill, em parceria com a APAV [Associação Portuguesa de Apoio à Vítima], regravou o tema e criou para o efeito o Coro Stop The Purple para se juntar", refere o agenciamento da banda, no comunicado hoje divulgado.

A regravação de "Donas de Bem" assume "um propósito artístico, mas sobretudo solidário e prático de apoio no terreno".

"O projeto alia-se à campanha Stop The Purple com o objetivo de mobilizar a sociedade para a denúncia e para o suporte financeiro contínuo às estruturas da APAV", lê-se no comunicado.

Qualquer pessoa que queira contribuir com donativos, pode fazê-lo através de MBWay, para o número 96 711 69 52, por transferência Bancária, para o IBAN PT50 0036 0000 9910592803 37, ou através do site da APAV, em www.donativos.apav.pt.

O vocalista dos Quinta do Bill, Carlos Moisés, citado no comunicado, partilhou que a banda sabia que "estava a tocar numa ferida que a sociedade teimava em esconder" quando gravou em 1996 "Donas do Bem".

"Mas, 30 anos depois, custa-nos perceber que os números continuem a exigir tanta atenção e o nosso empenho na luta pela erradicação deste flagelo. É por isso que não podíamos limitar-nos a regravar a canção: convidar estas 21 vozes tão generosas e associarmo-nos à APAV é a nossa forma de usar a música para dizer que o silêncio não pode continuar a vencer", afirmou Carlos Moisés.

A banda lembra que a APAV apoiou 56.396 vítimas de violência doméstica entre 2021 e 2025, registando um agravamento contínuo de mais 43,2% no volume anual de atendimentos ao longo deste período.

"Este cenário traduz-se numa média de 31 novas vítimas apoiadas por dia (cerca de 217 por semana e 940 por mês)", alerta, destacando que "o perfil traçado por estes registos comprova que a esmagadora maioria das vítimas continua a ser do sexo feminino, representando 80,1% dos casos".

Segundo os dados mais recentes da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), entre janeiro e setembro deste ano foram assassinadas 16 mulheres, três crianças e um homem em contexto de violência doméstica.

Concretamente, no terceiro trimestre morreram sete mulheres, o mesmo número de vítimas mortais registado nos três meses anteriores, quando foram assassinadas três mulheres, três crianças e um homem.

Os dados revelam que, apesar da ligeira diminuição do número de homicídios face aos primeiros nove meses de 2025, quando morreram 21 pessoas, as ocorrências participadas à PSP e à GNR têm vindo a aumentar de trimestre para trimestre.

Entre janeiro e março, as autoridades contabilizaram 6.949 ocorrências, número que subiu para 7.871 no segundo trimestre e atingiu 8.814 entre julho e setembro, o valor trimestral mais elevado desde 2022.

O aumento foi de 13,3% entre o primeiro e o segundo trimestres e de 12% entre o segundo e o terceiro, o que representa uma subida acumulada de 26,8% desde o início do ano.

No conjunto dos primeiros nove meses de 2026, a PSP e a GNR registaram 23.634 ocorrências de violência doméstica, mais 692 do que no mesmo período de 2025, quando tinham sido contabilizadas 22.942 participações, correspondendo a um aumento de 3%.

Quanto ao acolhimento na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, os dados apontam para 1.479 pessoas acolhidas no terceiro trimestre, entre as quais 732 mulheres, 729 crianças e 18 homens.

Este número representa uma ligeira diminuição face ao período homólogo de 2025, quando estavam acolhidas 1.486 pessoas.