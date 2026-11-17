A bolsa de Nova Iorque negociava hoje com perdas ligeiras no arranque da sessão, um dia após as ações ligadas à inteligência artificial sofrerem quedas, numa altura em que a Nvidia se prepara para divulgar os resultados trimestrais.

Pelas 14:50 (hora de Lisboa) o industrial Dow Jones perdia 0,41% para 51.394,88 pontos, enquanto o agregado S&P 500 recuava 0,25% para 7.397,86 pontos.

O tecnológico Nasdaq caía 0,22% para 24.457,07 pontos.

As ações da Nvidia subiram cerca de 0,7% no início desta sessão, após uma queda de 4,1% no dia anterior, numa altura em que surgem preocupações de Wall Street com uma crise de liderança na companhia.

A Nvidia informou hoje que está a criar um novo comité no Conselho de Administração para supervisionar questões de segurança nacional e conformidade com o comércio global, após revelações de que o ex-CEO Jensen Huang teve uma relação extraconjugal com uma suposta espiã da China.

A empresa vai divulgar os resultados trimestrais mais recentes ainda hoje, após o fecho do mercado, e a CEO interina, Colette Kress, falará aos investidores.