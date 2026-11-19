Nove máquinas do sistema de depósito e reembolso "Volta" que estão em várias cidades podem, a partir de hoje, devolver na conta bancária dos clientes o dinheiro das embalagens recolhidas, anunciaram as entidades envolvidas na nova funcionalidade.

Segundo um comunicado conjunto da entidade gestora do Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) e da responsável pela gestão das redes multibanco (SIBS), as máquinas que passam a ter esta funcionalidade são as que estão em Albufeira, Portimão, Lagoa (todas no distrito de Faro), Almada (distrito de Setúbal), Barcelos, Vila Nova de Famalicão (ambas no distrito de Braga) e Cascais (distrito de Lisboa).

A nova funcionalidade estende-se ainda à Região Autónoma da Madeira, com uma máquina no Funchal, e à Região Autónoma dos Açores, com um equipamento em Ponta Delgada.

As entidades gestoras preveem que a atualização chegue a cerca de 50 equipamentos Volta até ao final de 2027.

De acordo com o comunicado, o reembolso demora "alguns segundos" e deverá ser realizado através da aplicação de telemóvel MBway.

Na aplicação o cliente deve selecionar a opção "Pedir Dinheiro" e, de seguida, clicar em "Receber do Comerciante". A máquina lê o `QR Code´ apresentado no telemóvel e o valor das embalagens devolvidas "é creditado de imediato na conta bancária", explicaram as entidades na nota.

Até agora o supermercado Mercadona era o único com máquinas Volta capazes de devolver o dinheiro na conta bancária dos clientes, uma vez que os restantes estabelecimentos fazem o reembolso no local.

Desde 10 de abril, que as embalagens de bebidas (garrafas e latas, de plástico, metal ou alumínio, inferiores a três litros) têm um custo adicional de 10 cêntimos que pode ser reembolsado através de máquinas espalhadas pelo país.

As embalagens que podem ser reembolsadas têm ainda o símbolo do sistema (uma seta em forma de ferradura e a palavra Volta).

Desde o seu arranque, a Volta já ultrapassou as 600 milhões de embalagens devolvidas, através de uma rede de recolha que integra mais de 3.000 equipamentos, segundo o comunicado.