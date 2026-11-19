"Celebramos hoje o funeral da nossa carreira e as promessas que caíram pelo caminho." A mensagem, inscrita num dos cartazes exibidos esta quinta-feira, marcou a manifestação dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT), em frente ao Palácio do Governo Regional.

A encenação incluiu seis lápides, com mensagens como "Aqui jaz o respeito pelos profissionais" e "18 profissões do SRS deixadas para trás". Os manifestantes denunciaram a desvalorização salarial, a perda de direitos adquiridos e de pontos na carreira.

A greve de dois dias regista uma adesão superior a 70% no turno da manhã, segundo Cristina Caires, dirigente sindical do STSS na Madeira. As colheitas de análises clínicas estão suspensas, sendo assegurados apenas os serviços mínimos. Também os exames de ressonância magnética e TAC foram interrompidos. Nos centros de saúde, a fisioterapia, a terapia ocupacional e a terapia da fala registam adesões próximas dos 100%.

"Temos colegas com sete, oito pontos, que correspondem, no mínimo, a sete anos de trabalho", afirmou Cristina Caires, contestando a perda dessa contagem na proposta de revisão da tabela remuneratória nacional.

Na Madeira, os profissionais exigem ainda a aplicação do acelerador regional de progressões, que permite a transição com seis pontos, em vez dos oito do regime geral. A medida, prevista para entrar em vigor no início do ano, continua por aplicar aos TSDT.

A dirigente sindical estima em cerca de 400 os profissionais abrangidos na Região, dos quais 330 trabalham no SESARAM.