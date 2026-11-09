Chuva intensa provoca danos no pavimento da Rotunda da Quinta Magnólia

A irregularidade no pavimento da Rotunda da Quinta Magnólia, no Funchal, que está a provocar constrangimentos à circulação automóvel, foi causada pelo rompimento do colector de águas pluviais, na sequência da chuva intensa registada durante o fim-de-semana.

Em resposta ao DIÁRIO, a Câmara Municipal do Funchal explicou que o sistema não conseguiu suportar o excesso de caudal provocado pelo "forte evento pluviométrico do fim-de-semana", levando à "rotura do colector de águas pluviais com levantamento concomitante do pavimento da rotunda."

A situação foi sinalizada pelos serviços municipais, estando a decorrer, esta segunda-feira, uma vistoria técnica para avaliar os danos e identificar as necessidades de intervenção. Segundo a autarquia, os trabalhos de reparação deverão arrancar ainda hoje ou amanhã, dependendo do diagnóstico técnico.

Entretanto, já está a ser realizado o desvio do caudal da rotunda para percursos alternativos, numa tentativa de minimizar os efeitos da ocorrência.

Segundo testemunhas no local esta manhã, a situação provocou dificuldades na circulação rodoviária, com filas de trânsito para os automobilistas que chegam à rotunda através da Rua da Casa Branca, bem como para os condutores que descem da zona dos Barreiros.