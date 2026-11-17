A circulação rodoviária na rotunda da Quinta Magnólia, no Funchal, foi normalizada esta tarde, depois de vários dias condicionada em alguns sentidos, devido a danos no pavimento.

A intervenção foi necessária na sequência do abatimento e da ondulação do asfalto, provocados pela rotura de um colector de águas pluviais.

O sistema de drenagem não terá conseguido suportar o excesso de caudal gerado pela forte precipitação associada à depressão Bruna, situação que acabou por ser agravada com a passagem da depressão Charles, originando o levantamento do pavimento.

Perante os danos, foram colocadas barreiras de protecção e sinalização, tendo os trabalhos de reparação permitido agora repor a circulação normal em todos os sentidos.