O Rali do Porto Santo vai para a estrada esta sexta-feira e sábado, 20 e 21 de Novembro, para decidir os últimos títulos do Campeonato de Ralis Coral da Madeira. A lista de inscritos foi hoje republicada pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira, organizador da oitava e derradeira prova da temporada, que tinha sido adiada devido às condições meteorológicas adversas previstas para os dias 6 e 7 de Novembro.

A nova relação de participantes mantém a maioria das equipas inicialmente inscritas, mas regista nove ausências. Em contrapartida, duas novas formações aproveitaram o período adicional de inscrições, recebendo os números 41 e 42, embora a respectiva ordem de partida venha a ser posteriormente ajustada.

Apesar das alterações, a qualidade competitiva do pelotão mantém-se, com a presença das viaturas Rally2, o reforço de um RGTN e um conjunto expressivo de modelos Rally4 e Rally5, além de participantes apostados no espectáculo.

Em disputa estarão os títulos de campeão absoluto, de duas rodas motrizes e do grupo RC5, numa jornada que promete encerrar a temporada com decisões em várias frentes.

A competição arranca na noite de sexta-feira, com a super-especial 'Porto Santo Line'. Para sábado estão reservadas sete classificativas: três passagens por Golfe e duas por cada uma das especiais de Serras 'Coral' e Picos.

O percurso totaliza 118,32 quilómetros, dos quais 60,36 serão disputados ao cronómetro. A entrega de prémios e a consagração dos novos campeões regionais estão previstas para pouco depois das 17 horas, no centro de Vila Baleira.

Pode consultar aqui a lista de inscritos e restantes informações, de acordo com a informação disponibilizada à imprensa pelo clube organizador.