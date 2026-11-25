A Assembleia Legislativa da Madeira realiza, esta manhã, a partir das 10h00, uma Sessão Solene Comemorativa do 25 de Novembro de 1975. Uma cerimónia em que é recordada a data em que militares moderados, entre eles Ramalho Eanes e Jaime Neves, impediram um golpe militar de extrema-esquerda.

Uma data em que terá terminado o que ficou conhecido como Período Revolucionário Em Curso (PREC) e Portugal seguiu um rumo político pluralista, iniciado no 25 de Abril de 1974.

Na sessão solene de hoje todos os partidos e o deputado não inscrito farão intervenções: Miguel Castro (5 minutos), IL (5), CDS (5), CH (7), PS (13), JPP (16), PSD (28).

A presidente da Assembleia, Rubina Leal, fará uma intervenção de encerramento.

Para esta sessão, entre outras personalidades, foram convidados antigos militares.