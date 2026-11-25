A Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (FEPODABES) considerou hoje inaceitável a ausência de medidas para a dádiva de sangue no Orçamento do Estado para 2027, aprovado na terça-feira.

Em comunicado, a FEPODABES destacou que o Orçamento do Estado não inclui medidas concretas para responder à diminuição do número de dadores e de dádivas de sangue em Portugal, em particular para Lisboa e Vale do Tejo e para o Algarve.

Segundo os dados do Relatório de Atividade Transfusional e Sistema Português de Hemovigilância, referente a 2025 citados pela Federação, em Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 17,0 dádivas por mil habitantes, face a 28,8 unidades transfundidas por mil habitantes. No Algarve, foram registadas 17,3 dádivas por mil habitantes, perante 23,0 unidades transfundidas.

Para a Federação, estes números exigem uma resposta rápida e articulada, acrescentando ter enviado ao Ministério da Saúde e a todos os grupos parlamentares uma carta na qual expôs a situação atual da dádiva de sangue e apresentou propostas para análise.

A FEPODABES "defende o reforço das campanhas de sensibilização, captação e fidelização de dadores, o alargamento dos horários dos postos fixos, o aumento do número e da capacidade das sessões de colheita e o reforço das equipas de profissionais de saúde"

Defende igualmente a "criação de condições para que mais hospitais possam realizar colheitas, nomeadamente o Hospital de Santarém" e a "reposição do direito dos dadores de sangue a ausentarem-se da atividade profissional no dia da dádiva".

"Os dadores de sangue são indispensáveis para responder às necessidades do sistema de saúde. São necessárias cerca de mil unidades de sangue por dia, sendo fundamental mobilizar toda a sociedade para a dádiva de sangue" segundo o presidente da Federação, Alberto Mota.

A FEPODABES solicitou ao "Conselho Diretivo do Instituto Português do Sangue e da Transplantação a revisão da Deliberação n.º 018/D/2026, em particular dos números mínimos de dadores inscritos exigidos para a realização de sessões de colheita em Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve".

A Federação mostrou também preocupação com os sucessivos cancelamentos de sessões de colheita devido à falta de profissionais de saúde ou de outros meios operacionais.