O Presidente da República discursa hoje, pela primeira vez, na sessão solene do 25 de Novembro de 1975, iniciativa impulsionada pelas bancadas da direita no Parlamento e da qual o PCP voltará a estar ausente.

António José Seguro fará a intervenção de encerramento da sessão solene, que se inicia pelas 11:00 e acontecerá um dia após a aprovação final global da proposta do Governo PSD/CDS de Orçamento do Estado para 2027, documento viabilizado pela abstenção do PS.

Na última cerimónia oficial de caráter nacional em que António José Seguro esteve presente, no 116.º aniversário da implantação da República, na Praça do Município, em Lisboa, o chefe de Estado pediu uma nova cultura política de compromissos interpartidários para várias legislaturas, defendeu a importância da estabilidade política e saudou a aproximação entre Governo PSD/CDS-PP e PS sobre o Orçamento do Estado.

Nesse discurso, insistiu na necessidade de "soluções duradouras" e exortou os atores políticos a abandonarem "uma cultura de trincheiras" e adotarem "novos comportamentos".

Em termos protocolares, conforme é habitual nas sessões solenes no Parlamento, também na sessão evocativa do 25 de Novembro discursam primeiro os representantes dos partidos, por ordem crescente em termos de representatividade e, depois, imediatamente antes do chefe de Estado, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.

A iniciativa de se evocar todos os anos a operação militar de 25 de Novembro de 1975 partiu do CDS, tendo sido aprovada em junho de 2024 com o apoio do PSD e do Chega, mas foi contestada pelas bancadas da esquerda.

O PS entendeu que o 25 de Novembro de 1975 deveria ser assinalado no Parlamento quando se completaram 50 anos, o que aconteceu no ano passado, mas discordou da opção de se evocar esta operação militar todos os anos, tal como acontece com o 25 de Abril de 1974. Os partidos de esquerda rejeitam em absoluto qualquer equiparação entre o 25 de Novembro de 1975 e o 25 de Abril de 1974, a data fundadora da democracia portuguesa.

No ano passado, como forma de protesto, o PCP foi mais longe e optou por não estar presente na sessão plenária. Este ano, os três deputados da bancada comunistas voltam a não comparecer na sessão.

"O PCP rejeita esta ação provocatória, daqueles que não se conformam com Abril e os seus valores. O PCP age em conformidade, recusando participar nessa sessão", afirma a bancada comunista na resposta a uma questão formulada pela agência Lusa.

Segundo o programa divulgado pela Assembleia da República, hoje, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, chega ao Parlamento, acompanhado pela sua mulher, Carla Montenegro, pelas 10:30.

O primeiro-ministro é então acompanhado por um vice-presidente da Assembleia da República e por um elemento da Direção de Relações Externas, Relações Públicas e Protocolo do Parlamento até à Sala de Visitas da Presidência.

Nessa altura, na Sala de Visitas da Presidência, deverão encontrar-se já lá os presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Constitucional, antigos presidentes da República, líderes dos grupos parlamentares e deputados únicos representantes de partidos, entre outras individualidades, como o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.

A seguir, José Pedro Aguiar-Branco dirige-se à escadaria exterior do Parlamento para aguardar a chegada do Presidente da República. O Pavilhão Presidencial é içado na varanda do Palácio de São Bento às 10:44 horas. Para as 10:45, está prevista a chegada do Presidente da República ao Palácio de São Bento, sendo recebido junto ao Estandarte Nacional.

Tal como acontece na sessão solene comemorativa do 25 de Abril de 1974, também nesta sessão evocativa o Presidente da República recebe honras militares e a banda e fanfarra executam o hino nacional.

Depois, acompanhado pelo presidente da Assembleia da República, António José Seguro efetua revista à guarda de honra.

No fim, após a intervenção do chefe de Estado, o presidente da Assembleia da República declara encerrada a sessão e a banda da GNR, formada nos Passos Perdidos, executa o hino nacional.