O presidente da Assembleia Municipal de Santana, Martinho Rodrigues, anunciou a intenção de criar a Assembleia Municipal Jovem de Santana em 2027, numa intervenção realizada esta manhã, em Loures, durante uma reunião do Conselho Geral da Associação Nacional das Assembleias Municipais (ANAM).

O autarca considerou que o Plano de Actividades e Orçamento da ANAM para 2027 representa uma oportunidade de valorização e reforço do poder local democrático, destacando a representatividade da Madeira nos órgãos da associação, com Machico na Presidência da Mesa do Congresso, o Funchal na Direcção nacional e Santana, Câmara de Lobos e Porto Santo no Conselho Geral.

Esta presença, sublinhou, permite assegurar uma voz activa nas decisões nacionais, atendendo às especificidades da Região e aos desafios decorrentes da insularidade.

Na intervenção, Martinho Rodrigues valorizou ainda iniciativas como o projecto ANAM em Rede, que promove a aproximação entre eleitos locais através de reuniões, debates e sessões online, bem como o investimento na formação e capacitação, o apoio técnico e jurídico às assembleias municipais e a defesa de reformas legislativas que reforcem o funcionamento destes órgãos.

O destaque da intervenção foi, contudo, o anúncio da intenção de avançar, no próximo ano, com a criação da Assembleia Municipal Jovem de Santana.

A iniciativa pretende proporcionar aos jovens do concelho a oportunidade de conhecer o funcionamento das instituições democráticas, compreender o papel do poder local e participar na discussão dos assuntos que dizem respeito ao presente e ao futuro de Santana.

"Não basta falar de participação jovem: é necessário criar espaços concretos para que os jovens tenham voz, apresentem ideias, discutam problemas e contribuam com propostas para Santana", afirmou.

Martinho Rodrigues defendeu que o projecto pretende aproximar os jovens da política no sentido mais nobre, através do serviço público, da cidadania e da construção colectiva do bem comum.

O presidente da Assembleia Municipal de Santana destacou igualmente as vantagens da participação do município na ANAM, nomeadamente o acesso a apoio técnico, jurídico e digital, ferramentas que considerou essenciais para que os deputados municipais possam exercer funções com maior conhecimento, rigor, autonomia e responsabilidade.

Referiu ainda o II Encontro Nacional de Presidentes de Assembleias Municipais e Gabinetes de Apoio e o VI Congresso da ANAM, integrado nas comemorações dos 50 anos do Poder Local Democrático, como oportunidades para afirmar o contributo de Santana no panorama nacional.

A intervenção terminou com a defesa de assembleias municipais mais fortes, participativas e transparentes, e com o compromisso de valorizar o poder local e abrir as portas da democracia às novas gerações.